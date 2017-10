Ringo Starr, singolo di successo dopo la fine dei Beatles

I Beatles non ci sono più. È finito tutto. Let it be, il loro ultimo disco, è uscito un anno fa, anche se di fatto si sono sciolti da prima. In qualche modo si deve riprendere, ma nella realtà dei fatti si deve ricominciare e partire da una base diversa. È quello che fa anche Ringo Starr.