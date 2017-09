Impennata delle rinnovabili nel 2015: +8,3 per cento di capacità produttiva

Il 2015 si conferma un anno record per le energie rinnovabili. Un notevole incremento degli impianti installati in tutto il mondo ha permesso infatti di aumentare la capacità produttiva di 152 gigawatt, il che equivale ad una crescita dell'8,3 per cento: mai si era raggiunta una tale cifra in soli dodici mesi.

Le rinnovabili crescono nonostante il petrolio low cost

“Una soluzione per il mondo intero”

