Le rinnovabili guadagnano terreno

Idroelettrico, eolico, solare e altre fonti rinnovabili raggiungeranno una produzione elettrica globale superiore a quella del gas naturale entro il 2016 e doppia di quella immessa in rete dalle centrali nucleari. Queste le stime dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) presenti nel secondo rapporto annuale di medio termine. Anche in un contesto di crisi economica vissuta da molti paesi, l'energia rinnovabile dovrebbe aumentare del 40 per cento nei prossimi cinque anni segnando la crescita maggiore e arrivando a coprire circa un quarto del mix energetico nel 2018. L'aumento sarà dovuto soprattutto agli investimenti dei paesi emergenti come la Cina dove, sempre secondo l'Aie, si sta verificando circa il 40 per cento della crescita globale delle rinnovabili prevista tra il 2012 e il 2018. Nonostante questo, secondo un articolo pubblicato da Peter Aldhous su New Scientist (Renewable energy to eclipse gas by 2016), non siamo ancora nella fase di transizione dal carbone a un futuro basato sulle rinnovabili. Per evitare che la temperatura media globale aumenti di più di due gradi centigradi (soglia massima consentita dagli scienziati), "gli stati dovrebbero modificare profondamente le loro politiche energetiche" e "garantire agli investitori che gli impianti costruiti ora per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili genereranno più utili delle centrali a carbone e a gas naturale". Secondo Aldhous "è questo il punto debole del piano sul clima annunciato da Barack Obama alla fine di giugno: mancano gli obiettivi di lungo termine".