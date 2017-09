Rinnovabili. In Italia salgono al 17 per cento

Obiettivo raggiunto: l'Italia, nel 2014, ha coperto il 17 per cento dei consumi lordi di energia con le fonti rinnovabili, perfettamente in linea con gli obiettivi europei del 20 per cento entro il 2020. A confermare il trend è l'ultimo rapporto rilasciato da Eurostat, che sottolinea come la media europea si attesti intorno al 16 per cento, in grado quindi di raggiungere il traguardo entro il 2020 e di puntare al 27 per cento entro il 2030.