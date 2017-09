Dacci dentro rinoceronte di Sumatra, per la tua specie

Il primo rinoceronte di Sumatra nato in cattività da 100 anni a questa parte è appena sbarcato in Indonesia. Questo giovane esemplare, di 5 anni (Andalas, l'hanno chiamato), si è fatto un volo aereo dallo zoo americano dov'era nato fino all'aeroporto internazionale di Jakarta. Poi è stato trasportato in treno e poi in traghetto, verso un santuario naturalistico sull'isola di Sumatra. Dove, oltre a un ambiente protetto, selvaggio e incontaminato, ci sono Rosa e Ratu, due femmine che lo stanno... ehm, aspettando. Lo scopo è nobile. Si spera che possa riprodursi, dato che appartiene a una specie gravemente a rischio d'estinzione. Arman Malonongan, direttore generale del Dipartimento conservazione forestale dell'Indonesia, ha dichiarato: "E' giovane e pieno d'energia. Speriamo tutti che possa... innamorarsi, qui". Il rinoceronte di Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) è considerata la più a rischio tra le cinque specie di rinoceronti sulla Terra, pare ce ne siano solo 300 ancora vivi in sacche isolate di foresta, in Malesia e appunto a Sumatra: negli ultimi 50 anni sono stati decimati dai bracconieri per il corno, purtroppo impiegato dalla medicina tradizionale cinese, dai contadini, dalla deforestazione e ora pure dall'avanzata delle piantagioni di palma. Per questo, Andalas, siamo tutti con te.