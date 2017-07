Riparte Area Protetta Live!

Riparte Area Protetta Live! A condurre, come sempre, Sergio Mancinelli, che con la sua Area Protetta si trasferisce una volta al mese in uno dei locali storici e più apprezzati della Capitale per incontrare musicisti di grande talento. Nel primo appuntamento della nuova edizione al Circolo degli Artisti -divenuto per l'occasione partner di LifeGate Radio - l'ospite di Sergio sarà Francesca Romana, accompagnata dalla sua band. La cantautrice leccese Francesca Romana Perrotta, cresciuta ascoltando Beatles, Muse e Battisti e vincitrice del Concorso Musicultura 2007 (ex Premio Recanati), proporrà il pop-rock dolce, sensuale e al contempo aggressivo, dell'album "Vermiglio", suo esordio discografico. Area Protetta Live! è su LifeGate Radio: un programma in mezzo al pubblico della radio, che anche a Roma è sempre più rumoroso e presente. Sul palco del Circolo degli Artisti gli ospiti di Sergio Mancinelli si racconteranno attraverso parole e musica e risponderanno alle domande dei presenti e degli ascoltatori. L'appuntamento radiofonico è mercoledì 29 ottobre alle 22.00. Per coloro che vorranno seguire l'evento dal vivo, l'arrivo al Circolo degli Artisti sarà allietato, a partire dalle ore 20, da un aperitivo con dj-set lounge, funk & 70's rock della crew romana. Area Protetta Live! - ospite Francesca Romana 29 ottobre 2008 @ Circolo degli Artisti, via Casilina Vecchia, 42 (p.za Lodi) - Roma Inizio diretta radiofonica ore 22.00 puntuali - Aperitivo con dj-set dalle ore 20.00 [email protected]