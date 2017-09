Riso “amaro”

Prende il nome dal celebre film di Giuseppe De Santis "Riso amaro" l'operazione dei Nas, coordinata dalla procura di Vigevano, che ha portato alla scoperta di una frode per circa 6,4 milioni di euro (piu' di 12 miliardi di vecchie lire), all'arresto di otto persone (sette uomini e una donna) e al sequestro di un ingente quantitativo di riso trattato con antiparassitari che veniva spacciato per riso biologico. I carabinieri dei Nas di Cremona, insieme con la Guardia di finanza di Vigevano, hanno scoperto che due societa' con sede in provincia di Pavia comperavano riso e granaglie, coltivati normalmente (in Argentina, Ucraina, Italia) per rivenderle come prodotti biologici ad aziende specializzate, soprattutto in Austria e Francia. Oltre agli otto arrestati, sono indagate 12 persone nell'ambito della stessa inchiesta. (ANSA) CIBI BIOLOGICI FINTI: GEN. NIGLIO (NAS), NIENTE ALLARMISMI Prodotti "biologici" falsi? "Ne abbiamo trovati, e su altri abbiamo dei dubbi: saranno i nostri laboratori a chiarirli. Ma la stragrande maggioranza dei produttori sono onesti: i consumatori possono stare sostanzialmente tranquilli". Il generale Gennaro Niglio, comandante del Nucleo antisofisticazione dei carabinieri, prova a smorzare gli allarmismi suscitati dai risultati dei controlli effettuati proprio dai Nas su 540 tra fattorie e imprese commerciali del nord Italia. Controlli che hanno portato al sequestro di decine di campioni sospetti e di tonnellate di alimenti con etichette irregolari, oltre che all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 116 per frode alimentare. "Gli arresti ? spiega il generale ? si riferiscono all'operazione ribattezzata 'Riso amaro', condotta nella zona di Pavia: il riso venduto come 'biologico'. ovvero come non trattato con additivi chimici, proveniva in realta' da normali risaie italiane ed estere. In questo, come nel caso del prezzemolo acquistato in un normale supermercato e poi rivenduto come 'biologico', il danno non e' per la salute ma per il portafogli del consumatore. Visto che il 'biologico' costa in genere di più dei prodotti normali". (AGI) VIZIOLI (AIAB): BEN VENGANO I CONTROLLI DEI NAS "Stupisce la flebile e incerta risposta o addirittura il silenzio, delle associazioni di categoria che hanno strenuamente difeso l'agricoltura italiana senza se e ma, in occasioni ben più inquietanti quali la BSE, la diossina nei polli o i pesticidi negli alimenti e nell'ambiente. Eppure gli oltre 60.000 operatori che hanno scelto l'agricoltura biologica e fanno dell'Italia il primo Paese europeo per superficie investita e aziende interessate, sono ugualmente loro associati ma evidentemente figli di un Dio minore". E'quanto ha dichiarato il Presidente dell'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Vincenzo Vizioli commentando i fatti degli ultimi giorni. "Stupisce anche il silenzio delle Regioni, autorità di controllo e vigilanza sull'attività degli Organismi di Controllo e Certificazione che operano nel biologico, ? continua Vizioli ? per dichiarare al consumatore se questi sono onesti competenti e capaci a garantire le produzioni biologiche. Il fatto che da parte loro non ci siano mai state denunce, conferma che così è; allora perché non dirlo? Forse si ha paura che parlare bene del sistema biologico possa dare troppa importanza al settore? Se così è perché nei Piani di Sviluppo Rurale l'agricoltura biologica è, almeno nelle parole, intervento centrale?" AIAB sta osservando con attenzione gli sviluppi della situazione per valutare l'opportunità di presentare denuncia contro i truffatori, come parte lesa a difesa dell'onorabilità del sistema e di tanti produttori seri ed onesti mal tutelati da chi li dovrebbe rappresentare. Ben vengano i controlli dei NAS a supportare la già efficace azione di vigilanza degli organismi di controllo, ? conclude il Presidente dell'AIAB ? ben venga l'impegno degli stessi O.d.C. ad aggiornare e migliorare continuamente l'operatività del sistema a garanzia dei consumatori e della stragrande maggioranza dei produttori onesti. Oggi il mondo del biologico ringrazia sentitamente il Ministro Alemanno per la sua onestà e coerenza verso il settore, restando in attesa di chi vuole rappresentare tutto il mondo agricolo ma usa il biologico solo come fiore all'occhiello quando gli serve, dimenticandosi sistematicamente di lui nell'agire quotidiano".(Comunicato Stampa) I CONSUMATORI SI POSSONO FIDARE DEL BIOLOGICO ITALIANO Chi mangia ha il diritto di essere tutelato fino in fondo, così come chi produce o vende biologico con onestà. "E rispettando tutte le regole europee", aggiungono al CCPB (Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici di Bologna) a commento della notizia che i Carabinieri dei Nas hanno scoperto partite di falso biologico (da etichettature irregolari a prodotti di cui si sta analizzando il contenuto). Al CCPB si condividono anche le affermazioni del Ministro Alemanno perchè, se c'è chi falsifica Bio, il danno è forse più rilevante in chi produce e certifica i prodotti. In quanto ha investito risorse ed energie, non solo umane, nel settore. Più controlli ci sono e più garanzie può avere chi lavora bene rispettando tutte le regole, è il leit motive del CCPB. E se si scoprono dei falsi, vuol dire che i controlli funzionano. Anzi, "siamo noi stessi ? sostiene Lino Nori, Presidente del CCPB ? i primi ad essere interessati che i controlli avvengano, magari, come è già capitato, aiutando i Nas nelle loro indagini e ricerche". E se si sono scoperti dei falsificatori, è anche vero che quantità e volumi sono limitatissimi rispetto all'intero settore Bio, segno che non è facile mettere in piedi una truffa ai danni del consumatore, del produttore, del trasformatore e di chi vende. (Ufficio Stampa Dolp's Studio) ASS. NAZ. BIO (CIA): AUMENTARE LE ANALISI In merito alle notizie di stampa circa le indagini dei Nas sui prodotti biologici, premesso che concordiamo sulla necessità di accertamenti approfonditi su tutto quello che arriva sulle tavole dei consumatori, Anabio, l'Associazione Nazionale Agricoltura Biologica della CIA è anche da sempre assertrice, tra l'altro, della necessità di aumentare, nell'ambito stesso del sistema di controllo e certificazione, la percentuale di campionamenti ed analisi fino ad arrivare al 100% nei casi dubbi. Ci sono 280 campioni prelevati per le analisi, i risultati però, ancora non si conoscono. Ci sono 8 persone arrestate e 118 denunciate: non risultano essere produttori agricoli ma una vera e propria organizzazione a delinquere. Per contribuire a fare chiarezza dobbiamo ricordare che il sistema di controllo e certificazione non è costituito tra produttori e trasformatori anzi, in virtù delle norme EN 45011 e per dare maggiore garanzia ai consumatori, detti organismi devono assicurare la terzietà del sistema. Le stesse norme prevedono altresì che le categorie interessate (sia produttori che consumatori) siano presenti negli organismi direttivi degli O.d.C per vigilare e redimere eventuali controversie. Ad oggi non tutti gli O.d.C assolvono a questi compiti. Noi continuiamo a chiedere che tutti rispettino anche questa norma e che, con la prossima revisione del Decreto Legislativo 220/95 (che definisce in Italia il sistema di controllo e la vigilanza pubblica sugli O.d.C.), tutte le regole siano rese più stringenti e tutto il sistema più trasparente. (Comunicato Stampa) BIOLOGICO: CONFAGRICOLTURA, "OCCORRONO NORME CERTE E CHIARE" Per l'agricoltura biologica occorrono norme ''certe e chiare a difesa del consumatore e degli imprenditori onesti sulla tracciabilita', tali da consentire un'immediata individuazione della provenienza del prodotto che giunge sulle nostre tavole''. E' quanto afferma Confagricoltura che, in seguito alla recente scoperta dei carabinieri di un falso riso biologico messo in vendita a Pavia da ditte di trasformazione, sottolinea tutto il proprio appoggio e la condivisione per l'importante opera di controllo sugli alimenti svolta dalle forze dell'Ordine. Secondo l'associazione e' necessario ''continuare sulla strada della massima garanzia di genuinita' dei nostri prodotti''. L'agricoltura biologica, che per legge prevede un sistema di certificazione obbligatorio, a carico delle aziende richiedenti, ''e' un metodo colturale ?spiega il presidente della Confagricoltura, Augusto Bocchini? che non prevede l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi. Di questo deve essere data certezza a chi intende acquistare un prodotto che ritiene coltivato in maniera piu' naturale''.(Adnkronos)