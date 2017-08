Riso cantonese, con le bacchette!

Ingredienti per 4 persone 3 bicchieri di riso basmati 2 uova 1 carota una manciata di piselli poco latte 1 cucchiaio di prezzemolo olio extra vergine di oliva sale tamari (salsa di soia) da agricoltura biologica Preparazione Lessare il riso in abbondante acqua salata per 10-12 minuti, colare e sciacquare in modo che i chicchi restino separati. Sbattere le uova con poco latte e salare leggermente. Servendosi di un tegame antiaderente, cuocere poco alla volta il composto, in modo da ottenere 3 frittatine, da riporre sopra un piatto. Cuocere al vapore (al dente) la carota e i piselli: una volta cotti farli insaporire nella padella antiaderente con l? olio e un goccio di tamari. Tagliare le frittatine a listarelle e unirle alle verdure e al riso. Saltare il tutto, mescolando bene e spesso, per 5 minuti. Aggiungere il prezzemolo tritato e servire, fornendo le tipiche bacchette cinesi. Varianti A questo riso, a seconda di quello che offre la stagione, si possono aggiungere piccoli ciuffi di broccoletti o punte di asparagi cotti a vapore, oppure bastoncini di zucchine o peperoni al forno.