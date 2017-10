Riso con finocchi e mollica

Ingredienti per 6 persone 400 g. di riso semintegrale 1 Kg. di finocchi 1 cipolla 2 cucchiai di salsa di pomodoro 100 g. di mollica di pane raffermo olio extra vergine di oliva sale pepe Preparazione Cuocere a vapore, al dente, i finocchi. Tagliarli a pezzetti. Soffriggere la cipolla con olio e poca acqua, aggiungere i finocchi e la salsa di pomodoro. Cuocere a fuoco lento fino a completa rosolatura, aggiustando di sale e pepe. Lessare il riso in abbondante acqua e, nel frattempo, tostare la mollica di pane in una padella con poco olio. Scolare il riso e aggiungere i finocchi, avendo cura di mescolare bene. Servire aggiungendo a tavola la mollica. Varianti Questa preparazione è già la variante di una ricetta tradizionale siciliana (Riso cu' i finocchi e muddica) che, nella sua versione originale, prevede l'utilizzo di riso sbramato e finocchi di montagna. Notizie e consigli Il finocchio è del tutto privo di grassi, contiene pochissime calorie e molte fibre. Il suo sapore dolce, simile a quello dell'anice, ne fa l'ingrediente ideale per un pinzimonio o le insalate. Contiene poche vitamine, perciò se proprio vogliamo cuocerlo, facciamolo a vapore. In questo modo, non aggiungendo sale e coprendo con un coperchio, non perderà nemmeno il suo colore.