Riso equo e solidale: chicchi di dignità

Viene assimilato dall'organismo appena due ore dopo la masticazione, tramutandosi rapidamente in energia, e ha un buon contenuto di proteine, non deve quindi stupire il fatto che il riso sia per moltissime culture, specialmente nel Sud-est asiatico, un ingrediente essenziale in cucina, e protagonista di miti, leggende e tradizioni millenarie. Stupefacente è anche la varietà di specie diverse di riso esistenti in natura: se ne contano oggi circa 140.000, ma le antiche scritture Veda indiane ne annoverano più di 500.000: un?incredibile fonte di biodiversità e di ricchezza naturale per il pianeta, che l?imporsi delle monocolture e delle varietà transgeniche selezionate, brevettate ed immesse sul mercato dalle grandi multinazionali occidentali sta drasticamente riducendo. Di qui l?importanza di un?attenta informazione e di un consumo critico e responsabile del riso: quello da commercio equo e solidale, coltivato nel rispetto dei diritti dell?uomo e della natura, garantisce la nostra salute di consumatori e la libertà e dignità dei piccoli produttori, che da millenni coltivano riso basmati, jasmin o thai senza aver mai pensato di brevettarne il seme. Inoltre, dà voce ed accesso al mercato ad iniziative locali di difesa della biodiversità e delle sementi tradizionali. Come l?indiana Navdanya, dalla quale proviene il riso basmati altromercato: fondata da Vandana Shiva, conta circa 30.000 soci impegnati nell'affermazione di un'agricoltura sostenibile, nella difesa dell'identità dei contadini e della risorsa del riso come primaria fonte di sicurezza alimentare. Navdanya ha promosso la costituzione di banche delle sementi cui i contadini possono accedere sia con il denaro che con i propri semi, aiutando in tal modo la diffusione delle colture tradizionali. Il riso altromercato proviene dall?India, dalla Thailandia o dall?Ecuador, nelle varietà basmati, hom mali o indica. Una selezione di risi a chicco lungo, caratterizzato dal profumo intenso e aromatico, per i quali è generalmente consigliata la cottura con il metodo pilaf. Particolarmente valorizzati se accompagnati da piatti speziati si prestano bene anche ad accostamenti più sfiziosi, come il basmati con gamberi e latte di cocco, o più classici. Da provare il riso indica ai funghi dall?Ecuador, novità altromercato per l?autunno? buon appetito! Gaia Garancini