Risparmio energetico in casa? Ora è più facile con la nanotecnologia

Si tratta di una novità assoluta, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. E di una novità che permette di migliorare la qualità degli ambienti domestici, l'isolamento delle mura e il risparmio energetico a costi ragionevoli. Sono gli speciali rivestimenti murali, le normali pitture da parete, distribuiti dalla Nanosilv, azienda specializzata in nanotecnologia. In Italia è la distributrice delle speciali pitture murali prodotte dalla NanoPhos, azienda greca fondata da Ioannis Arabatzis. Negli anni la società ha inventato prodotti intelligenti capaci di risolvere problemi come l'inquinamento all'interno delle mura domestiche o l'isolamento termico a prezzi economici, grazie proprio all'utilizzo delle nanotecnologie. Nello specifico si tratta di speciali pitture alle quali vengono aggiunti come additivi delle nanoparticelle capaci di produrre un effetto isolante, idrorepellente, autopulente. “Arabatzis ha prodotto questa speciale pittura composta da microsfere al di sotto dei 5 micron”, spiega Stefano Silvestrin di Nanosilv. “Alle microsfere ha 'saldato' delle particelle di biossido di silicio e di titanio che aumentano la capacità di riflessione. Perciò quando la radiazione infrarossa arriva alla parete viene in larga parte riflessa”.

I benefici sono misurabili, la tecnologia è oggi disponibile. Tagliare drasticamente i consumi degli immobili esistenti può portare enormi vantaggi, sia dal punto di vista energetico che ambientale.

Immagine di copertina via Nanosilv.