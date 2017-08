Ristoranti bio: Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia

ABRUZZO "Maggiociondolo" Via Arischia, 2 - 67100 L'aquila (Aq) Tel: 086 2414003 Giorni di chiusura: mercoledì Prodotti bio: 100% "L'Arca" Via Mazzini, 109 64011 Alba Adriatica (Te) Tel: 0761 714647 Giorni di chiusura: martedì Chiusura estiva: Cucina: vegetariana Prodotti bio: 100% CALABRIA COSENZA "Locanda di Alia" Via Jetticelle, 55 87012 Castrovillari (Cs) Tel: 0981 46370 Giorni di chiusura: domenica Prodotti bio: 80% "Scanderberg" Via Arcuri, 13 87010 Frascineto (Cs) Tel: 0981 32117, e-mail: [email protected] Prodotti bio: 50% CAMPANIA NAPOLI "Don Alfono 1890" Corso S. Agata, 11-13 80064 S. Agata (Na) Tel: 081 870026 Cucina: alcuni piatti con prodotti bio Prodotti bio: 50% "Un Sorriso Integrale" Vico S. Pietro a Majella, 6 80138 Napoli (Na) Tel: 081 455026 Giorni di chiusura: domenica Prodotti bio: 99% "Yin e Yang" Via Nuova Agnano, 53 80100 Napoli (Na) Tel: 081 5702692 Giorni di chiusura: aperto solo sabato sera Cucina: macrobiotica, mediterranea Prodotti bio: 100% AVELLINO "Bios" Via Aurigemma, 6 83100 Avellino (Av) Tel: 082 531050 Giorni di chiusura: Aperto solo per i soci e solo su prenotazione. Prodotti bio: 50% SALERNO "Hotel Calypso" Via Mantegna 84063 Paestum-Capaccio (Sa) Tel: 082 8721191 Cucina: vegetariana, macrobiotica, mediterranea Prodotti bio: 75% Sconto Bio Card: 10% "Un Punto Macrobiotico" Via Goti, 70 84012 Angri (Sa) Tel: 081 947538 Giorni di chiusura: domenica Prodotti bio: 100% PUGLIA BARI "Già Sotto l'Arco" Via Emanuele, 71 72012 Carovigno (Br) Tel: 0831 996286 Giorni di chiusura: lunedì e martedì Chiusura estiva: 15 giorni a giugno Prodotti bio: 50% SICILIA TAORMINA "Liolà" Via Apollo Arcageta, 9 98039 Taormina (Me) Tel: 0942 21160 Giorni di chiusura: lunedì Cucina: alcuni piatti vegetariani Prodotti bio: 60% SIRACUSA "Il Punto Macrobiotico" Via Cavour, 14 96017 Noto (Sr) Tel: 0931 836494 Giorni di chiusura: aperto tutte le sere Cucina: macrobiotica "La Foglia" Via Capodieci, 29 Quart.Ortigia 96100 Siracusa (Sr) Tel: 0931 66233 Giorni di chiusura: martedì Cucina: alcuni piatti vegetariani, mediterranea Prodotti bio: 95%