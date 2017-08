Ristoranti bio: Friuli, Trentino Alto Adige, Veneto

FRIULI TRIESTE "Al Girasole" Via dei Carmelitani, 20 34136 Trieste (Ts) Tel: 040 4528369 Giorni di chiusura: domenica e lunedì Prodotti bio: 100% "La Valletta delle Primule" Via S. Francesco, 23 34133 Trieste (Ts) Tel: 040 634774 Cucina: macrobiotica Prodotti bio: 80% "Myosotis" Via F. venezian, 10 34124 Trieste (Ts) Tel: 040 313499 Giorni di chiusura: sabato e domenica Cucina: vegetariana, piatti vegan Prodotti bio: 98% Note: ristorante, self-service, asporto UDINE "Il Mulino" S.S.356, Visinale del Judrio 33040 Corno di Rosazzo (Ud) Tel: 0432 759540 Giorni di chiusura: mercoledì e giovedì Cucina: alcuni piatti vegetariani Prodotti bio: 50% "Il Ramo d'Oro" Via Agarat, 12 Villanova 33038 S. Daniele (Ud) Tel: 0432 956331 Prodotti bio: 100% "Il Risveglio" Via Aquileia, 103 33100 UDINE (Ud) Tel: 0432 297243 Giorni di chiusura: domenica. Chiusura estiva: settimana di ferragosto. Prodotti bio: 90% TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO "Greif Hotel" Via Gen. Verdross, 40 39024 Malles Venosta (Bz) Tel: 0473 831429 Giorni di chiusura: lunedì Chiusura estiva: Cucina: soprattutto vegetariana Prodotti bio: 50% Note: ristorante, hotel "Il Punto Macrobiotico" Via Montello, 7 39100 Bolzano (Bz) Tel: 0471 281516 Giorni di chiusura: domenica Cucina: macrobiotica "Pretzhoh Hotel" Via Tulfer, 259 39040 Val di Vizze (Bz) Tel: 0472 764455 Giorni di chiusura: lunedì e martedì Chiusura estiva: 10 giorni a luglio e 1 settimana a settembre Prodotti bio: 70% TRENTO "Martinelli" Via del Car, 4 38060 Ronzo Chienis (Tn) Tel: 0464 802904 Prodotti bio: 40% VENETO PADOVA "Il Salotto d'Este" p.zza Beata Beatrice, 9 35042 Este (Pd) Tel: 0429 603337 Giorni di chiusura: tutto il lunedì e martedì sera "Luna Nuova" Via San Gregorio Barbarigo, 12 35141 PADOVA (Pd) Tel: 049 8758907 Giorni di chiusura: domenica e lunedì. Chiusura estiva: agosto. Prodotti bio: 90% VENEZIA "I Carpini" Via S. Donà, 11/c 30175 Carpenedo-Mestre (Ve) Tel: 041 5350140 Giorni di chiusura: lunedì Cucina: vegetariana Prodotti bio: 100% VICENZA "Ca' dell'Agata" Via M. Rosa, 26 36030 Grumolo di Zugliano (VI) (Vi) Tel: 0445 370349 Giorni di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì. Chiusura estiva: agosto. Prodotti bio: 100% "Un Punto Macrobiotico" Via Roma, 45/b 36061 Bassano del Grappa (Vi) Tel: 0424 227152 Cucina: macrobiotica VERONA "Alla Campagna" Via Bellette, 28 37057 S.Giovanni Lupatoto (Vr) Tel: 045 545513 Cucina: alcuni piatti vegetariani Prodotti bio: 70% "Il Grillo Parlante" Vic.Seghe S.Tommaso, 10 37129 Verona (Vr) Tel: 045 591156 Giorni di chiusura: lunedì e giovedì sera Cucina: vegetariana Prodotti bio: 100% "La Suca Baruca" Via Don Steeb, 25 37122 Verona (Vr) Tel: 045 597897 Giorni di chiusura: sabato e domenica. Chiusura estiva: agosto. Prodotti bio: 70% "Le Mole" Loc. Le Mole 37030 Cazzano di Tramigna (VR) (Vr) Tel: 045 7820804 Giorni di chiusura: Aperto sabato sera e domenica. Prodotti bio: 95%