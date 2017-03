Rivitalizzate i vostri capelli

Sono troppi gli abusi a cui sono continuamente soggetti i nostri capelli: applicazioni di sostanze per capelli secchi o per capelli grassi, spruzzate di lacca...per non parlare delle sollecitazioni ambientali come inquinamento, fumo di sigaretta, aria troppo secca, cloro della piscina...i capelli non sono fatti per essere sottoposti a queste continue torture! Cerchiamo di dare tono ai capelli secchi, fragili, indeboliti. Schiacciate una banana grande e molto matura, aggiungete un cucchiaio di panna montata e uno di miele e sbattete il tutto finchè non è ben amalgamato. Applicate il composto sui capelli, dalle radici alle punte, copriteli con una cuffia da doccia e poi avvolgete la testa in un asciugamano tiepido. Lasciate che il miscuglio riposi sui capelli il più possibile, anche un'ora. Sciacquate bene con acqua tiepida e poi fate uno shampoo. Se vogliamo aumentate la lucentezza dei capelli normali o secchi usiamo l'olio di jojoba, un ottimo rigenerante dei capelli e del cuoio capelluto. Aggiungete a 6 cucchiai di olio di jojoba da 2 a 3 gocce di ciascuno di questi oli essenziali: rosmarino, basilico, limone e lavanda. Conservate il composto in una bottiglietta di vetro scuro da agitare prima dell'uso. Applicatene 1 o 2 cucchiai sui capelli asciutti, ogni ciocca ne deve essere completamente ricoperta, quindi massaggiate il cuoio capelluto per cinque minuti allo scopo di favorire la circolazione e stimolare la crescita dei capelli. Copritevi la testa con una cuffia da doccia e avvolgetela con un asciugamano tiepido e umido anche per un'ora. Infine fate uno shampoo e applicate un leggero balsamo districante, se necessario. Questo trattamento può essere ripetuto ogni settimana. Sonia Tarantola

Bibliografia consigliata Stephain Tourles, 50 semplici coccole per farti felice, EDIZIONI IL PUNTO D'INCONTRO