Robert Plant canta per i Primal Scream

La notizia è già di qualche tempo fa: i Primal Scream sono al lavoro su un nuovo album che arriverà sul mercato discografico entro il corso del prossimo anno. Il disco sarà il decimo da studio ed è piuttosto atteso: uscirà, infatti, a ben cinque anni dall'ultimo Beautiful Future. A proposito del nuovo lavoro, il frontman Bobby Gillispie ha dichiarato di aver intrecciato le chitarre con l'elettronica e con altri strumenti acustici per creare l'anima del suono e di puntare così a quello che lui chiama "un moderno rock 'n' roll". Fra gli ospiti del nuovo disco della band scozzese ci sarà, di sicuro, lo storico fondatore dei Pop Group, Mark Stewart. Bobby Gillispie e Mark sono, prima di tutto, amici di lunga data e i due hanno già collaborato al progetto Autonomia, canzone scritta da Stewart e uscita all'inizio del 2012. Notizia di oggi è, però, quella che a collaborare al lavoro del ritorno dei Primal Scream ci sarà anche un grandissimo nome del rock di tutti i tempi: Robert Plant. Lo storico cantante dei Led Zeppelin, parlando alla rivista musicale Mojo, ha rivelato di voler continuare a cantare e di aver prestato la sua inconfondibile voce nella registrazione di una traccia del nuovo album dei Primal Scream. Ha proseguito dichiarando che la sua vicinanza al gruppo nasce, soprattutto, da una forma di "comprensione": "Penso sia fantastico - ha aggiunto - il modo in cui portano nel presente i loro riferimenti al passato e la nostalgia che provano per esso". Robert Plant in realtà ha già collaborato con i Primal Scream nel 2002, nella canzone The Lord Is My Shotgun, tratta dall'album Evil Heat. In quel caso, però, si limitava a suonare l'armonica. A questo punto, quindi, non ci rimane che attendere, per scoprire quali altre sorprese ci riserveranno i Primal Scream.