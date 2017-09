Roberto Pinton: “Abbiamo diritto al biologico!”

Biologico. Ci si può fidare? Sono molte le garanzie. Andiamo per ordine. Uno. Le aziende aderiscono volontariamente, solo se vogliono produrre secondo i metodi dell'agricoltura biologica, senza concimi chimici, pesticidi, Ogm. Nessuno le obbliga a pagare, lo scelgono. I controlli, a carico di privati, sono aggiuntivi a quelli pubblici. Mentre in aziende convenzionali passano anni prima che si effettui un controllo, in quelle biologiche si svolgono in media 1,4 controlli all'anno, e nell'ultimo anno ci sono state 24.000 ispezioni in piu di quelle previste per legge. Inimmaginabile che le Asl possano svolgere lo stesso compito sul territorio! Due. Nelle commissioni di certificazione sono presenti i rappresentanti delle Associazioni di consumatori. E' una prassi. Nessuna associazione si farebbe garante di un prodotto fasullo, a meno che si tratti di una cospirazione nazionale... Tre. Quasi tutti gli enti certificatori (9 su 12) sono accreditati dal Sincert che è l'authority in materia di certificazione, un organismo pubblico/privato, lo stesso che accredita il marchio IMQ, socio italiano della IAF - International Accreditation Forum. Quattro. I prodotti biologici italiani possono andare in tutto il mondo. Gli organismi di controllo si accreditano anche negli USA, con lo USDA, e in Giappone: i prodotti bio italiani hanno la conformità agli standard di legge giapponesi. I governi stranieri, Francia Svizzera, Canada e Tunisia, riconoscono validi e affidabili i nostri sistemi di certificazione. Un'apertura al mondo che dà lo spunto per parlare di una nuova realtà mondiale: il commercio equo e solidale, con sempre più prodotti biologici. Se un prodotto è biologico ed è equosolidale è il massimo che si possa pretendere. Ma ora si sta facendo anche di più: la pasta LiberaTerra, prodotta in Italia nei terreni confiscati ai boss mafiosi, viene esportata in Costa Rica, da cui il circuito del commercio equosolidale importa prodotti locali. Uno scambio nei due sensi. I Paesi del Sud del Mondo diventano partner commerciali a tutti gli effetti. Secondo i dati FAO, tutt'oggi ci sono 840 milioni di persone che rischiano di morire di fame... Dire che il biologico non può sfamare le popolazioni più povere è falso. I veri problemi sono sociali e politici. La fame nel mondo non ha a a che fare con aspetti legati alla sfera produttiva. Si muore per le guerre, l'Aids, per mancanza d'acqua, e l'autosufficienza alimentare di questi Paesi non si ragguinge perché esportano gran parte di ciò che producono per pagare debiti di vecchie guerre... Chi lavora sul posto sa che non si muore di fame perché non ci sono prodotti da mangiare. E a proposito di fame nel mondo. Gli Ogm sono la soluzione? Gli Ogm di sicuro non alleggeriscono le problematiche, ma le appesantiscono obbligando i coltivatori ad acquistare prodotti brevettati, le sementi... Si parla, anche in Italia, di tollerare la coltivazione di piante Ogm, anche vicino a quelle naturali o, peggio, biologiche... Impraticabile. Non è possibile non solo con il bio, ma con l'agricoltura in genere. Neanche in piccola percentuale. Se si decide di tollerare lo 0,1 per cento di semi Ogm, o di piante transgeniche, è 1 su mille. In un ettaro di mais vuol dire 70/80 piante. Basta una pianta Ogm per contaminare nel giro di 3 km. Quindi nemmeno ridurre al minimo le percentuali tollerate rende possibile la coesistenza. La potenzialità infettica delle piante è enorme. Dove già su larga scala si usano Ogm (in Usa) accadono cose drammtiche, le aziende bio hanno raddoppiato i costi, inventato aree tampone, e nel 20% dei casi il loro prodotto è contaminato. Il professor Paolo Sequi dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante ha dichiarato in un'udienza al Senato che i residui di Ogm, di materiale genetico, nelle radici persistono nel suolo a tempo indeterminato. Ci stiamo portando in casa una minaccia aliena. Impensabile. Il futuro del biologico? Il bio sta crescendo, anche se cresce più lentamente di una volta. Si cresceva del 100, ora del 21%, ma si cresce. Un dato sempre positivo, specie se confrontato col settore convenzionale (che perde). Se nell'85 a fare yogurt bio c'era solo Scaldasole, oggi sono in 100 a farlo, e anche se il mercato è aumentato esponenzialmente, le quote di mercato sono minori. Perciò è nata una politica dei prezzi saggia. E oggi si ha successo solo se il prodotto è di elevatissima qualità, se l'azienda fa informazione, tracciabilità... non è piu il settore in cui entra chiunque. Fortunatamente. Nessuno di noi, quando ha iniziato a fare biologico, aveva il sogno il rimanere una piccola consorteria, che nutrisse i frequentatori della Ciotola e di Risomisoconsorriso. A spingerci era il sogno del cambiamento dell'agricoltura. Oggi, grazie alla grande distribuzione abbiamo avvicinato molti altri consumatori, consumatori abituati al convenzionale e per ci quali è necessaria la buona qualità: i produttori bio sono selezionati, i prodotti confezionati bene, e garantiti. Il costo è maggiore? Si ripaga con la qualità dell'ambiente, della vita. L'anno scorso all'Università Bocconi è stato presentato un dato sull'inquinamento. Se si fosse praticata nell'area lombarda studiata l'agricoltura biologica, le spese per disinquinare i pozzi dell'acquedotto sarebbero state 40 volte inferiori. C'è qualcosa che ognuno di noi può fare, subito, per migliorare? Una raccomandazione. Esiste una legge nazionale, la 488/99, che obbliga i Comuni e gli Ospedali a usare quotidianamente nei menu delle mense pubbliche "prodotti biologici, tipici e tradizionali". Su 8109 comuni italiani, sono circa 500 i comuni che rispettano questa legge. I genitori possono richiedere al loro Comune che inserisca prodotti bio nella mensa scolastica. Anche perché i dati dicono che metà della frutta e della verdura oggi in commercio non è idonea al consumo da parte dei bambini, a causa dei residui di pesticidi. Con il cibo bio l'assenza di pesticidi è una certezza. E, per i nostri bambini, è un diritto sancito per legge!