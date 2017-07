Love Bus, Love Burns |Rock Files: TAO

Esce il nuovo album di Tao, dal nome Love Bus, Love Burns. Fin qui, niente di strano. Se non fosse che lui, intanto si fa chiamare TAO e che, stufo di proporre musica in modo convenzionale, da qualche tempo se ne va in giro a fare musica su un pulmino Volkswagen dipinto con colori psichedelici che, sul tetto, ha quattro altoparlanti e, all'interno, uno spazio in cui il suo trio rock suona con grinta notevole e un entusiasmo contagiante. Tao era stato nostro ospite un paio di anni fa, quando il TAO LOVE BUS faceva i primi passi, o meglio, i primi chilometri.