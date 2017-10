Rock Files Today – 01 Agosto – George Harrison

Oggi, 1 Agosto 1971 Madison Square Garden, New York: la "madre di tutti i concerti rock di beneficenza" si materializza questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha fortemente voluto George Harrison. "Con i Beatles eravamo abituati a pensare in grande", dichiara l'ex Beatle, "Perché allora non cercare di raccogliere almeno un milione di dollari?". Emotivamente colpito dai disastri politico/ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangla Desh di cui gli parla l'amico Ravi Shankar, leggendaria icona della musica indiana, Harrison si chiede infatti come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma d'aiuto. Ha un'idea: pensa a un grande, unico, inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane, George riesce a mettere insieme un cast stratosferico: lui, Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr tutti sullo stesso palco magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibiva in pubblico da quasi 5 anni anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio: invita infatti John Lennon che si presenta al Madison Square Garden, ma che, all'ultimo, non ne vuole sapere di esibirsi senza Yoko Ono, mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando sa che anche Lennon è della partita. Data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia: l'organizzazione mette in piedi due concerti, uno pomeridiano e l'altro serale. Il tutto, documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema: qualcuno fa il furbo cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevandolo dal proprio conto corrente. Ma poco importa: la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimangono una delle pagine più belle della Grande Storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del Bangla Desh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid non sarebbe mai esistito.