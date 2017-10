Rock Files Today – 16 Settembre – BB King

Oggi, 16 settembre 1925. Nella piantagione di Itta Bena, nei pressi di Indianola, Mississippi, nasce Riley B. King. I suoi genitori si chiamano Alfred e Nora Ella King e, quando scoprono il talento musicale del figlio, lo aiutano a suonare in qualsiasi posto: agli angoli delle strade, sotto i porticati, in diversi locali nel corso della medesima serata. Appena può, il giovane King si trasferisce a Memphis. Lì, vive con il cugino Bukka White, una leggenda per tutti gli appassionati di blues. Sotto la sua sapiente guida, il giovane Riley B. diventa sempre più bravo. Un anno dopo, nel 1948, è ospite dello show radiofonico di Sonny Boy Williamson e quel passaggio gli vale un suo spazio in radio: il King's Spot diventa una piccola nicchia quotidiana che fa felice tutti gli appassionati di blues. Riley B. ha bisogno di un nome d'arte: così, quello che qualcuno già chiamava The Beale Street Blues Boy diventa Blues Boy King o (più semplicemente) B.B. King, Dal 1949, anno del suo debutto discografico, ad oggi B.B. King ha registrato 50 album, molti dei quali autentici classici della musica del diavolo. Ha la licenza di pilota, è un giocatore d'azzardo, un vegetariano convinto, non beve e non fuma e convive da 20 anni con il diabete. Oltre ad essere uno dei più grandi maestri della storia del blues, B.B. King è un'icona assoluta della chitarra elettrica. La sua Gibson 335 nera (soprannominata Lucille) e quel suo suono saturo ma, al tempo stesso, morbidissimo hanno influenzato intere generazioni di chitarristi. Su tutti Eric Clapton che, nel 2000, proprio con lui ha inciso un disco memorabile: Riding With The King.