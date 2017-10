Rock and roll a Impatto Zero

Saranno 11 sere in cui si intrecciano la buona musica, il divertimento ed il rispetto per l'ambiente, in cui la musica stessa si diffonde. Per questo, ad esempio, chi raggiungerà il luogo della manifestazione in bicicletta potrà usufruire di uno sconto sulle consumazioni, che saranno servite rigorosamente in bicchieri biodegradabili. Ma il Wellington Rock Festival prevede molto di più: grazie a LifeGate Impatto Zero® le emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione saranno compensate con la creazione di metri quadrati di nuova foresta in Costa Rica. Potete consultare il programma del festival su www.wellingtonrock.it Chiara Boracchi