Rock Files: incontro con Chiara Civello

La storia di Chiara Civello è curiosa ma bellissima e dimostra come talento, coraggio e determinazione possano essere una combinazione fantastica per cambiarti la vita. Chiara Civello oggi ci presenta il suo terzo lavoro; si chiama 7752 e questo numero è la distanza in linea d'aria che separa le due città chiave della sua attuale vita artistica: New York dove risiede da tempo e Rio de Janeiro dove ha di fatto concepito questo nuovo album. Un disco che mostra, come sempre, la vocalità di Chiara Civello calda e poetica e la sua scrittura raffinata nella quale convivono jazz e canzone d'autore, spirito mediterraneo e profumi e sapori carioca. Il tutto impreziosito da guest star internazionali a partire dalla stella della Musica Popolare Brasiliana Ana Carolina per arrivare, tra gli altri, a Jacques Morelenbaum, Mauro Refosco e Marc Ribot.