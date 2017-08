Rock Files Live! Luciana Bigazzi e Maurizio Colonna

INGRESSO GRATUITO Per partecipare ricordiamo che è necessario prenotarsi compilando il form seguente fino ad esaurimento posti. Apertura porte 21:00 | ingresso fino alle 21:30 | inizio concerto e diretta ore 22:00. Dopo Lacoste - Works for Piano (del 2006) e Passages - Works for Piano (del 2008), Magical Places - Works for Piano è il terzo progetto artistico di Luciana Bigazzi in cui il suo Pianoforte, da solo o accompagnato da altri strumenti, è l'indiscusso protagonista. Luciana, anche questa volta, ha realizzato sia il cd che lo spartito (nella versione per "Piano solo" dei brani). In Magical Places sono inclusi 16 brani suonati con un pianismo moderno e intrigante, che testimonia non solo una forte vena creativa ma anche un potenziale interpretativo di alto livello. Con questo terzo progetto Luciana Bigazzi si conferma una delle figure più interessanti ed originali del panorama musicale contemporaneo, sia per l'unicità del suo ruolo di pianista-compositrice, interprete di se stessa, che per le novità stilistiche presenti nelle sue composizioni. A confermare ciò contribuisce anche il significato delle sue scelte timbriche, che caratterizzano gli arrangiamenti dei brani pianistici in cui sono privilegiati strumenti particolari, dal didjeridoo al canto armonico, dal riq al bodhran e ad altre percussioni, generando una polifonia suggestiva che descrive, con un taglio quasi cinematografico, luoghi, azioni e sensazioni. The Secrets Of The Soul è la nuova opera discografica di Maurizio Colonna, uno dei più grandi chitarristi del nostro tempo. L'opera si colloca nell'area della cosiddetta "classica contemporanea", entrando in una dimensione stilistica attualmente caratterizzata soprattutto dalla presenza del suono pianistico. Colonna è stato un precursore di questa "contemporaneità", creando già in passato delle originali fusion. Tutte le musiche del cd, nella versione per chitarra sola, sono pubblicate in un album di spartiti edito da Carisch - Machiavelli. Nelle tredici composizioni la chitarra di Maurizio Colonna è sempre solista, accompagnata da altri strumenti, in due episodi supportata da una seconda chitarra (suonata in sovraincisione dallo stesso Colonna); il tutto è caratterizzato dalla compresenza di sonorità acustiche ed elettroniche, che ne definiscono il carattere timbrico. Il progetto artistico è il risultato di un lungo periodo di ricerca creativa e di sessioni di registrazione in cui è emersa l'esigenza di inserire la chitarra classica dentro un mondo polifonico multiforme, che si potrebbe definire "neosinfonico", ricco di sonorità variegate e a volte poco considerate.