Rock Files presenta: Lombroso

Il nuovo album di Lombroso (il terzo, se non sbaglio dal 2004) si chiama UNA VITA NON MI BASTA e, come già successo in passato, viene presentato con uno slogan pomposo: se per il disco precedente CREDI DI CONOSCERMI dicevano di essere "un mondo a parte che vale la pena di frequentare" oggi sostengono che "In tempi bui come questi, un gran disco di rock'n'roll è più prezioso dell'aria!!! ". La vostra cartella di presentazione recita: UNA VITA NON MI BASTA è un'enciclopedia del rock suonante, organizzata in canzoni che sanno di quotidianità, di euforia metropolitana e di scelte di vita talvolta violente in una città (Milano, Italia) sempre più difficile da frequentare e da riconoscere, persa nella sua frenesia presenzialista reale (discoteche, locali) e virtuale (Facebook).