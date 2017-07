Rock Files: Piero Sidoti

Piero Sidoti, udinese, classe '68, ha un curriculum ricco di riconoscimenti. Nel 1993 è finalista a Castrocaro, nel 2004 vince il Premio Recanati e ottenendo i sinceri di apprezzamenti di Lucio Dalla che gli mette a disposizione il suo studio per la registrazione di 3 brani del nuovo disco. Sempre nel 2004 vince il "Premio l'artista che non c'era" e il Premio Fabrizio De André come "miglior poesia in musica" e "miglior cantautore". Nel 2005 è miglior artista non prodotto al Festival "Domenico Modugno" e nel settembre 2008 si esibisce al "Tenco che ascolta", a Provvidenti, invitato come "uno degli emergenti più interessanti sul territorio nazionale"... "Genteinattesa" - da leggersi tutto d'un fiato - è una galleria di ritratti con personaggi defilati, rimossi, disattesi: una prostituta, un vecchio ballerino in disarmo, un acrobata, un prigioniero, un musicista, un giovane precario a vita. Un concept album sui disagi e le contraddizioni di una generazione e di un'epoca.