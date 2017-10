Rock Files Today – 03 Luglio – David Bowie

Oggi, 3 Luglio 1973 Londra Sul palco dello Hammersmith Odeon, David Bowie (nei panni di "Ziggy Stardust", il marziano sceso sulla terra per salvare il pianeta con un messaggio di pace e amore) sta per concludere l'ennesimo concerto di un tour trionfale: 60 show (matinée inclusi) per 40 date fitte, fitte. Allo Hammersmith, ha suonato anche ieri sera: si trattava di recuperare due concerti originariamente previsti a Earl's Court e poi cancellati. Dopo l'ultima canzone in scaletta, a sorpresa, Bowie si avvicina al microfono e annuncia: "di tutti gli show di quest'anno, questo è quello che ci ricorderemo più a lungo", dice, "non solo perché è l'ultimo spettacolo del tour, ma perché questo è il nostro ultimo concerto". La notizia colpisce profondamente il pubblico in sala, che rumoreggia. E subito inizia a rimbalzare sulle agenzie di stampa. "David Bowie si ritira dalle scene", titolano l'indomani i quotidiani della capitale inglese. In realtà, non è così. Quello che va in pensione non è Bowie, bensì il suo alter ego, Ziggy Stardust. Ci sono almeno due teorie, al proposito. Una che sostiene che la Rca, la casa discografica dell'artista inglese, non avesse intenzione di sopportare gli elevatissimi costi dello spettacolo The Rise And Fall Of Ziggy Stardust (And His Spiders From Mars) in quella che sarebbe dovuta essere la tournée americana. La seconda, invece, la rivela lo stesso Bowie, qualche anno dopo. "Ero stanco di essere protagonista in un modo così clamoroso. In quel periodo non ero solo il centro dell'attenzione, ero il fulcro di tutto. Non ne potevo più, avevo bisogno di riposo fisico e mentale".