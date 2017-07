Rock Files Today – 10 Marzo – America

Oggi, 10 Marzo 1972 Los Angeles, California In testa alle classifiche americane c'è un curioso trio di ventenni, figli di militari di stanza in Gran Bretagna. Si chiamano Gerry Beckley, Dewey Bunnell e Dan Peek ma si sono scelti il nome d'arte di "America". Sembrano rifare il verso (a volte in modo smaccato) alla fascinosa mélange West Coast di Crosby, Stills, Nash & Young. E, ironia della sorte, scalzano dalla vetta delle classifiche proprio un classico di Neil Young, il leggendario Harvest. Per la precisione, il singolo degli America A Horse With No Name subentra al pezzo di maggior successo di Harvest, Heart Of Gold. Originariamente, A Horse With No Name non fa parte del disco. E' il produttore del gruppo, Ian Samwell, a volerlo inserire costringendo la Warner a ripubblicare l'album. La mossa dà i suoi frutti: il pezzo diventa un traino formidabile portando gli America in vetta alle charts internazionali. Scritta nel corso di una piovosa giornata inglese, la canzone (che originariamente si chiamava Desert Song) viene ispirata da quelle particolarissime atmosfere e visioni del deserto dell'Arizona e del New Mexico in cui, da piccolo, ha vissuto Dewey Bunnell quando suo padre prestava servizio nella base dell'aviazione militare di Vanderberg. Messa al bando in alcuni paesi (perché il termine "Horse" significa eroina nello slang di pusher e tossici), la canzone è quasi interamente incentrata su un accordo di Mi minore. Ma anche su un testo talmente banale (emblematica la frase "the heat is hot", "il caldo è bollente") da esser frutto di prese in giro da parte di pubblico, critica e colleghi musicisti.