Rock Files Today – 12 Giugno – The Beatles

Oggi, 12 Giugno 1965 Londra Da Buckingham Palace arriva oggi l'annuncio ufficiale. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Star (i Beatles) riceveranno un'alta onorificenza da parte di Sua Maestà, la regina Elisabetta: faranno parte del MBE, "Most Excellent Order of The British Empire". Proprio così, i quattro scarafaggi, il prossimo 26 ottobre, si trasformeranno in quattro Baronetti dell'Impero Britannico. La notizia suscita reazioni contrastanti. Diversi membri dell'ordine, in totale disapprovazione con quell'idea, sono furibondi e minacciano di restituire il titolo a Sua Maestà. Paul Mc Cartney e gli altri Beatles ricevono la notizia dal loro manager Brian Epstein quando sono negli studi della Twickenham Film a girare Help!. "Brian ci ha portato nei camerini e ci ha detto: 'Ho una bella notizia. Il Primo Ministro e la Regina hanno deciso di assegnarvi l'MBE'. E cos'è abbiamo chiesto in coro? Una medaglia?" "Diventerete baronetti", ci ha spiegato Epstein. "Sarei bugiardo se dicessi che in quel momento non mi sono sentito onorato", confessa Paul. John ha un atteggiamento diverso. "Brian continuava a chiedermi se avessi ricevuto la lettera ufficiale. Già, perché la prassi vuole che prima di consegnare l'MBE, ti arriva una lettera in cui ti chiedono se intendi accettarlo. Non è infatti previsto un rifiuto pubblico. Io ho preso quella busta e l'ho messa insieme a quella dei miei fans. 'Se lo rifiuti, nessuno lo saprà mai', mi ha minacciato Epstein. Così, ho accettato". 4 anni dopo, il 25 novembre 1969, in aperta polemica con l'Inghilterra (per la posizione politica in Biafra, per l'appoggio alle truppe americane in Vietnam e per la messa al bando del suo pezzo Cold Turkey) John Lennon restituisce il suo MBE. Non è più un baronetto.