Rock Files Today – 18 Aprile – Annie Lennox

Oggi, 18 Aprile 1992 Londra Ce l'ha fatta un'altra volta. Dopo i travolgenti successi insieme a Dave Stewart e al glorioso sodalizio Eurythmics, Annie Lennox va nuovamente in testa alle classifiche, questa volta da sola, con il suo album di debutto, Diva. Prodotto da Stephen Lipson, il disco ottiene riscontri positivi da pubblico e critica. Oltre al singolo Why, almeno altri 3 brani (Little Bird, Walking On Broken Glass e Love Song For A Vampire, quest'ultima usata per la colonna sonora del Dracula di Francis Ford Coppola) diventano dei greatest hit per l'artista di Aberdeen da molti definita "la più grande soul singer bianca vivente". Mentre sta girando il videoclip di Little Bird (nel quale diverse comparse si vestono seguendo i vari look della Lennox nel periodo Eurythmics), Anni è incinta. La secondogenita Tali nasce di lì a poco e cambia gli obiettivi di vita della cantante scozzese che riduce gli impegni discografici (dopo Diva, pubblica solo altri 3 album) e soprattutto dirada le sue performance live. Da sempre personaggio sensibile alle problematiche sociali e umanitarie, Amie Lennox si impegna sempre di più sul fronte della beneficenza. Insieme a Nelson Mandela dà vita a un progetto per aiutare le donne africane vittima dell'AIDS. Nel 2007 registra l'album Songs Of Mass Destruction nel quale è presente il brano Sing frutto della collaborazione di Anni con ben 23 artiste donne tra cui Madonna, Anastacia, Celine Dion, Melissa Etherdige, Pink, Bonnie Raitt, Sarah McLachlan, kd lang, Angelique Kidjo, Joss Stone, Shakira.