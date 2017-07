Rock Files Today – 21 Aprile – Peter Buck

Oggi 21 Aprile, 2001 Londra, Aeroporto di Heathrow. Sul volo British Airways BA48 proveniente da Seattle, e appena atterrato, sta succedendo qualcosa di strano. Due assistenti di volo hanno chiamato la polizia segnalando che un passeggero che viaggia in prima classe li ha molestati. Dopo aver messo loro le mani addosso pare gli abbia pure scagliato in faccia il suo trolley. Il passeggero, in evidente stato di ubriachezza, è un cittadino americano. "La sua faccia mi dice qualcosa …", ha commentato uno dei due steward, "mi auguro proprio che non sia chi penso …". Purtroppo i sospetti dell'assistente di volo hanno un fondo di verità. Il passeggero ubriaco e molesto altri non è che Peter Buck, chitarrista, autore e membro fondatore della rock band R.E.M. Alle ore 11, Peter Buck viene arrestato dalla polizia aeroportuale e quindi interrogato dai detective di Scotland Yard. Dopo quasi dieci ore di fermo, viene rilasciato su cauzione ma incriminato per violenza nei confronti degli assistenti di volo, disobbedienza agli ordini del comandante dell'aereo, stato di ubriachezza, minacce, violenza verbale e distruzione di vettovaglie. Come confermato da Chris Cairns, portavoce di Scotland Yard, Peter Buck dovrà presentarsi tra due giorni di fronte al giudice del tribunale di Uxbridge. Il musicista americano si trova a Londra perché il 29 aprile i R.E.M si devono esibire come ospiti del "South Africa Freedom Day Concert", uno show per la libertà in Sud Africa per il quale sono già stati venduti 30.000 biglietti e che vedrà anche la presenza del presidente Nelson Mandela. In questo stesso periodo, i R.E.M. hanno pubblicato il loro nuovo album in studio (Reveal), il dodicesimo di una carriera discografica di successo iniziata a Athens, Georgia, nel 1983 con Murmur.