Rock Files Today – 24 Luglio – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Oggi, 24 Luglio 1978 New York Viene presentata in anteprima mondiale la versione cinematografica di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il capolavoro discografico dei Beatles. L'operazione sembra di quelle a colpo sicuro: eminenza grigia è infatti un produttore che non sbaglia mai e cioè Robert Stigwood, l'impresario australiano dietro ai successi di Cream e Bee Gees nonché "deus ex machina" delle riduzioni cinematografiche di Hair, Jesus Christ Superstar o Saturday Night Fever. Non solo, Stigwood (per l'occasione) ha chiamato le popstar più luminose del momento: Bee Gees, Peter Frampton, Aerosmith, Alice Cooper, Earth Wind And Fire. Assemblate con troppo calcolo (e forse con poca fantasia) dal regista Michael Schultz ci sono, come ingrediente principale, le canzoni dei Beatles. Ma senza Beatles. Lanciata pubblicitariamente come il "Via col vento" degli anni 70 e 80, la pellicola viene inesorabilmente stroncata dalla critica. "Sembra che le canzoni siano unite tra loro in modo assolutamente privo di senso, non c'è una storia e il tutto dà l'idea di un varietà di bassa lega", scrive Janet Maslin sul New York Times. Un altro critico cinematografico, Perry Seibert, dichiara che "questo è il film più stupido che abbia mai visto" mentre Leonard Maltin di Entertainment Tonight commenta: "Il film non funziona: alcune scene sono (al massimo) tollerabili. Il resto è da dimenticare". Se lo dimentica presto anche il pubblico che lascia le sale deserte prima che il film venga tolto dalla circolazione. Solo in Polonia ottiene un discreto riscontro che però non è sufficiente a coprire il disastro finanziario che rischia di fare crollare l'impero commerciale di Robert Stigwood. Che però si riprende. Prima di andare in pensione, oggi a 75 anni, nel suo castello sull'isola di Wight.