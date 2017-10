Rock Files Today – 25 Giugno – The Beatles

Oggi, 25 Giugno 1967 Per la prima volta nella storia delle televisione, 26 paesi diversi sono collegati simultaneamente, via satellite, con una trasmissione, Our World, che viene vista da oltre 350 milioni di persone. Ospiti speciali di questo esperimento, definito allora "Mondovisione", sono i Beatles ai quali la BBC ha chiesto di scrivere un brano specificamente per l'occasione. "Deve trattarsi di qualcosa di semplice e comprensibile, che parli un linguaggio internazionale", dicono i responsabili del canale inglese al manager dei Fab Four, Brian Epstein. Lennon pensa che un'estensione di The Word, un suo brano contenuto in Rubber Soul, possa essere efficace. "Quando si parla di amore", dice, "non ci possono essere interpretazioni sbagliate …". In meno di due settimane, da quando Epstein sigla il contratto con la BBC al giorno della messa in onda, Lennon scrive All You Need Is Love che piace subito a tutti e viene registrata con la supervisione di George Martin. "Per aumentare il senso dell'internazionalità", spiega il celebre produttore e arrangiatore dei Beatles, "nell'arrangiamento abbiamo inserito l'inno francese, La Marseillaise, e altri brani come In The Mood, Greensleeves o addirittura frammenti di Bach". Il tutto, poi, si traduce nella diretta dallo studio 1 della Emi, con i Beatles (vestiti secondo i dettami della moda hippy dell'epoca e seduti su degli sgabelli) che cantano sulla base registrata nonostante gli strumenti e l'orchestra presente in studio. Sedute per terra, intorno a loro, altre rockstar come Mick Jagger, Eric Clapton, Keith Richards, Graham Nash, Keith Moon. Originariamente trasmessa in bianco e nero, la ripresa è stata poi colorata e inserita nella Beatles Anthology, l'opera multimediale che raccoglie il meglio della carriera dei Fab Four. Il 7 luglio 1967, neanche dieci giorni dopo la trasmissione in Mondovisione, a seguito dell'enorme successo, la canzone esce come singolo. Sarà l'ultimo brano dei Beatles pubblicato prima della morte di Brian Epstein, il 27 agosto dello stesso anno.