Rock Files Today – 27 Gennaio – David Bowie

Oggi, 27 Gennaio 1971 Washington, DC David Bowie sbarca per la prima volta in America. Ed è subito scandalo. Il suo nuovo album, The Man Who Sold The World, lo mostra in copertina con quel suo dolce viso androgino, i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle con addosso un abito da donna assai azzardato. La sua casa discografica americana mette immediatamente al bando quell'immagine tanto che il nuovo packaging del disco made in Usa non prevede alcuna foto di Bowie in copertina. La stampa, però, è tutta radunata per vedere quella stravagante rockstar inglese a cui piace vestirsi da donna. I giornalisti degli Stati del Sud, in particolare quelli di Texas e Louisiana, non sembrano essere interessati ad altro. Eppure Bowie, in quel momento, sta per produrre il suo primo, solidissimo sound, quello che lo lancerà di lì a poco verso i fasti di Ziggy Stardust. Accompagnato dalla chitarra di Mick Ronson e dal basso di Tony Visconti (due tra i suoi più validi e fedeli collaboratori) Bowie è un torrente in piena. New York, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Los Angeles e le altri grandi metropoli statunitensi sono ai suoi piedi. Nel giro di tre sole settimane, Bowie conquista l'America e torna a Londra. I musicisti che lo accompagnano, che fino a quel momento si fanno chiamare The Hype, alla fine dell'anno sono già diventati The Spiders From Mars, i ragni di Marte.