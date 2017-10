Rock Files Today – 30 Gennaio- The Beatles

Oggi, 30 Gennaio 1969 Londra Come gran finale del film che stanno girando (Let It Be) i Beatles vogliono fare un ultimo concerto pubblico. Qualche giorno fa, i Fab Four hanno discusso a lungo: Paul aveva in mente un club tipo il Cavern di Liverpool, John aveva addirittura suggerito l'Africa, Ringo preferiva a Londra e George era proprio contrario all'idea. Alla fine, si trovano tutti d'accordo: saliranno sul tetto del palazzo di Savile Row, nei pressi di Piccadilly Circus, che ospita gli uffici della loro casa discografica, la Apple. Con loro, il tastierista Billy Preston. Senza alcuna comunicazione pubblica, i 4 Beatles vanno dunque sul tetto, accendono gli amplificatori e suonano 42 minuti per le telecamere dirette dal regista Michael Lindsay-Hoggs. Fanno, in totale, 5 brani: Get Back, Don't Let Me Down, I've Got A Feeling, The One After 909, Dig A Pony. La gente, attratta dal suono e dall'evento, forma grossi assembramenti: la polizia (giunta sul posto) però non transige, è ora di smettere. "Grazie a tutti", dice John Lennon, con la consueta dose di autoironia, "speriamo di aver superato il provino". Quello immortalato dal film Let It Be, che passerà alla storia come "il concerto sul tetto" sarà davvero l'ultima esibizione pubblica dei Beatles.