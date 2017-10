Rock Files Today – 30 Marzo – Sgt. Peppers’s Lonely Hearts Club Band

Oggi, 30 Marzo 1967 Londra Ai Chelsea Manor studios iniziano le session fotografiche per la copertina di Sgt. Peppers's Lonely Hearts Club Band, il nuovo album dei Beatles. E' Michael Cooper il fotografo prescelto che, grazie alla guida artistica di Robert Fraser e al magico tocco finale di Peter Blake (disegnatore dell'art work finale) dà vita a una delle più belle e significative cover rock della storia. Le sessioni durano più o meno tre ore e costano la bellezza di 2868 sterline, una cifra assolutamente ragguardevole (per l'epoca): quasi 100 volte superiore a qualsiasi altra seduta fotografica destinata alla copertina di un Lp. Robert Fraser è un amico di Paul McCartney ma anche una delle personalità creative più carismatiche della scena londinese: quando si parla di arte contemporanea la sua Indica Gallery è la prima che viene in mente. E' lui che ha bocciato la cover psichedelica originale proposta ai Beatles dal collettivo The Fool. E' soprattutto lui che ha presentato a John, Paul, George e Ringo l'artista pop più cool di tutta l'Inghilterra, Peter Blake. Sono Blake e sua moglie ad avere l'idea del collage con sagome di cartone ad altezza reale di oltre 70 personaggi che hanno avuto una rilevanza assoluta nella storia dei Beatles. Da Marlene Dietrich a Sigmund Freud, da Marilyn Monroe a Oscar Wilde, da Marlon Brando a Bob Dylan passando per poeti, scrittori, filosofi, pensatori, guru e figure controverse (come il celebre satanista inglese Aleister Crowley) Peter Blake forma il più famoso collage di celebrità della storia del rock. Che chiama semplicemente "People We Like", le persone che ci piacciono. E che posiziona dietro ai Beatles, agghindati con uniformi coloratissime e baffuti come voleva la moda dell'epoca quasi a testimoniare la fine della Beatlemania per teenager urlanti e l'inizio di una nuova formidabile era artistica per la più influente e significativa rock band del 900.