Rock Files: Harper Simon

Harper Simon (38 anni il prossimo 7 settembre) ha appena pubblicato uno dei dischi più belli del 2010 e ce l'ha raccontato in un incontro esclusivo. Con Bob Johnston dietro la consolle, Harper ha provato a ricreare quel sound folk-rock anni Sessanta che ci ha ricordato i vecchi Simon & Garfunkel o il primo Bob Dylan. Le canzoni (se evitiamo però di scomodare facili ma impietosi paragoni) anche in questo caso sono all'altezza. Perfettamente nella vena artistica del famoso genitore, Harper non si vergogna infatti di citare di continuo l'arte di papà Paul (che collabora al disco co-firmando un paio di brani). Abbiamo incontrato Harper Simon in un elegante hotel del centro di Milano. Occhiali da sole, maglioncino girocollo, jeans e maglietta, questo giovane adulto newyorkese (dall'aspetto ingenuo e paffutello stile "ragazzo della porta accanto") sembra stonare un pochino nel contesto elegante dell'albergo milanese. Eppure l'abito non (sempre) fa il monaco. "Guarda che se la tira un po' …", mi aveva avvertito la sua discografica italiana, "l'altra sera a Parigi è uscito a cena con Marianne Faithfull: sai, lui è uno abituato da sempre a frequentare i 'rich and famous' …". In effetti, di primo acchito, Harper non appare come un gran simpaticone ("Talis pater …", ho pensato tra me e me) anche se ci ha raccontato senza problemi la genesi del suo album di debutto.