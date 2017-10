Roditori. Come i topi si preparano all’inverno

Un gruppo di ricercatori della Ohio State University ha scoperto che i cambiamenti della durata del giorno in autunno inducono dei miglioramenti nel sistema immunitario dei topi, che sono così meglio preparati a superare le sfide dell'inverno. Questi miglioramenti sono molto probabilmente il risultato dell'aumento del livello di melatonina. Provviste per l'inverno. Non c'è scoiattolo europeo che all'arrivo dell'autunno non prepari le provviste per far fronte al lungo inverno. Come fare scorte per affrontare il lungo periodo di freddo lo scoiattolo europeo lo ha scritto nel proprio dna. Infatti, ovunque esso sia, trovata una nocciola, noce o ghianda scende a terra, cerca un tronco d'albero o una roccia come punto di riferimento e inizia a sotterrare il cibo con una serie di azioni innate: scava una buca con un movimento alternato delle zampe posteriori e vi depone la nocciola interrandola con colpi ripetuti del muso, ricopre la fossa e poi, con le zampine, pressa bene il terriccio. Profumi utili. I topi reagiscono a stimoli odorosi e li producono a secondo delle necessità. In gravidanza la femmina del topolino domestico produce un ferormone che ha il compito di tenere lontano i maschi, di attenuarne l'aggressività e di rendere inattivo il sistema produttivo (solamente in inverno). Le femmine nel quattordicesimo giorno dalla nascita dei piccoli, data in cui i topini diventano ricettivi agli odori, producono un ferormone che ha la funzione di richiamare la nidiata al proprio corpo. Il ventisettesimo giorno dalla nascita dei piccoli la mamma cessa di produrre questo ferormone. Di conseguenza i topini cominciano ad allontanarsi dalla madre e ad avventurarsi alla scoperta del loro nuovo mondo.