“Roger Waters. The Wall”, il film-evento contro ogni guerra

Presentato un anno fa al Toronto International Film Festival, il 29 settembre arriva nei cinema in contemporanea mondiale "Roger Waters. The Wall", il film-evento sul tour live del monumentale album dei Pink Floyd. A 36 anni dalla sua pubblicazione, "The Wall" è considerato ancora oggi un capolavoro della storia del rock con oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo, diverse ristampe e una riproduzione cinematografica del 1982 per la regia del premio Oscar Alan Parker. L'estrema attualità dell'opera e del messaggio pacifista con cui si è in seguito identificata è stata avvalorata in oltre duecento concerti che il suo autore principale, Roger Waters, ha tenuto tra il 2010 e il 2013 riproponendola per intero. Le immagini e i suoni di quel tour globale arrivano finalmente sul grande schermo in ultra alta definizione (4K) e in Dolby Atmos, ultima frontiera del sistema audio che avvolge lo spettatore anche dall'alto.