Roma in bicicletta

La campagna #salvaiciclisti, partita in Italia l'8 febbraio prendendo spunto dalla versione british lanciata dal Times, ha già raggiunto una popolarità quasi inaspettata, ma non sembra accontentarsi. Anzi. È proprio adesso che bisogna spingere sui pedali della pressione per far sì che le belle parole si trasformino in azioni concrete. In questo, la situazione a Londra sembra essere a buon punto. Il ministro dei Trasporti, Norman Baker, ha annunciato di voler sostenere in parlamento il pacchetto di norme che prevede, tra le altre cose, la possibilità di nominare in ogni città un commissario responsabile della sicurezza dei ciclisti, lasciando però la decisione finale ai comuni. Baker ha anche chiesto al governo di promuovere maggiormente la bicicletta attraverso dati e una formazione adeguata. Mike Penning, ministro per la Sicurezza stradale, ha invece affermato la sua intenzione di farsi portavoce in Europa per obbligare i camion che entrano in città a montare sensori e specchi supplementari per avere una visuale a misura di ciclista. In Italia, invece, l'iniziativa ha iniziato a raccogliere adesioni soprattutto dal basso: sindaci, parlamentari hanno sposato la causa e promesso di avviare processi decisionali nelle sedi adeguate. Per mantenere alta l'attenzione, il comitato italiano e quello britannico hanno deciso di organizzare una bicifestazione per il 28 aprile che si svolgerà in contemporanea a Roma e Londra. Claudio Vigolo ha intervistato il coordinatore italiano di #salvaiciclisti, Paolo Pinzuti, per capire i problemi e guardare la strada con gli occhi di un ciclista doc. Potete ascoltare la puntata integrale di Internazionale su Soundcloud.