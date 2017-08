Roma si innamora della bicicletta

L'indagine sull'utilizzo della bicicletta in città è stata realizzata tra aprile e giugno 2012 da un gruppo di giovani in tirocinio presso il dipartimento per la Tutela dell'ambiente del Comune di Roma. Oggi i cittadini a scegliere "abitualmente" la bici - cioè per almeno cinque spostamenti a settimana - sarebbero tra 150mila e 170mila, con un picco (7 per cento) nella fascia d'età tra i 24 e i 60 anni. Sorprende anche il dato di coloro che si spostano in bicicletta in via quasi definitiva, pari ad almeno 10 spostamenti a settimana: sarebbero circa 40mila. Un fenomeno dovuto principalmente a due fattori: la crisi economica che ha portato le persone a rinunciare all'auto per risparmiare in carburante (il calo dei consumi è stato pari al 10 per cento su base annua) e lla nascita del movimento #salvaiciclisti che da un anno cerca di diffondere la cultura delle ruote, non solo come sport, attraverso una campagna partita su blog e social network (soprattutto Twitter) e ora radicatasi in diverse città attraverso l'istituzione di comitati.