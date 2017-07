Rome, più che un album un suono emozionale

L'album è disponibile nei negozi tradizionali e digitali dallo scorso 17 maggio, ma è anche integralmente ascoltabile in streaming su Youtube a questa pagina.

Già dal titolo, "Rome" non lascia dubbi: è un omaggio all'Italia, alle sonorità vintage di un cinema memorabile e soprattutto a quel grande maestro che ha firmato le colonne sonore di molti dei film fondamentali per la storia del cinema italiano: Ennio Morricone. Anche senza sapere che al disco hanno collaborato i Marc 4 e i Cantori Moderni di Alessandro Alessandroni, ovvero la band e il coro che si ascoltano in film come "Il buono, il brutto e il cattivo" e "C'era una volta il West", risulta piuttosto chiaro sin dal primo ascolto come in "Rome" vengano fatte rivivere le atmosfere dei western di Sergio Leone: "Morning Fog", la traccia di apertura dell'album, è infatti intonata da Edda Dell'Orso, voce soprano inconfondibile e indissolubilmente legata al pezzo Sean Sean del film di Leone "Giù la testa".

Burton e Luppi hanno dato un tocco retrò all'album anche grazie alle tecniche di incisione: hanno registrato dal vivo direttamente su nastro usando strumenti vintage, amplificatori a valvole e moog artigianali e, come se non bastasse, lo hanno fatto negli studi del Forum Music Village - già Ortophonic studio, fondato nella capitale nel 1970 da Ennio Morricone, fra gli altri - in quelle stesse sale in cui sono passati Fellini, Bernstein, Monicelli, lo stesso Leone e, più recentemente, anche Roberto Benigni (premio Oscar per la miglior colonna sonora originale del film "La vita è bella", composta dal maestro Nicola Piovani).

Completano il tutto, oltre alle già citate collaborazioni, le partecipazioni di Norah Jones e del leader dei The White Stripes, Jack White, che prestano le loro voci (quasi irriconoscibili) per le tracce "Black" e "Two against one". Ed è lo stesso Jack White ad aver definito "Rome" più che un disco "un suono emozionale".

Il lavoro è stato, inoltre, lanciato in questi giorni da un video. La traccia scelta è stata "Black", e se l'album si rifà in tutto e per tutto al passato, il video invece usa l'html5, un linguaggio di programmazione attualmente ancora in fase di sperimentazione e certamente all'avanguardia. "Black" diventa così "3 Dreams of Black", una vera e propria esperienza visiva con l'ambizione di rappresentare un viaggio attraverso luoghi onirici nati dalla combinazione di disegni in 2D e sequenze interattive in 3D. In ogni caso, il tutto è più difficile a dirsi che a farsi, quindi per provare subito questa nuova frontiera del videoclip potete andare a questa pagina (per la visualizzazione, è necessario il browser Google Chrome).

Il regista del video è Chris Milk che, con la collaborazione dello staff di Google, aveva già realizzato qualche mese fa il video interattivo di "The Wilderness Downtown" per gli Arcade Fire (se non l'avete ancora visto, il video è disponibile a qui).