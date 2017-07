Saba Anglana, la mia Etiopia

Il nuovo disco della cantautrice italo etiope Saba Anglana nata in Somalia, annuncia il suo tema fin dal titolo: "Biyo" significa acqua, elemento vitale che unisce e divide gli uomini. Sia che la pensiamo come acqua da bere che come mare da attraversare. Undici tracce, incentrate su questo ricco argomento e registrate tra Italia ed Etiopia, in un album moderno, cantato in Amarico, Inglese, Somalo ed Italiano. La produzione è affidata a Fabio Barovero, eclettico musicista, già con i Mau Mau, che conta numerose collaborazioni in vari generi, compreso il progetto Banda Ionica, al fianco di Roy Paci. Inoltre collaborando con AMREF, Saba Anglana si pone nell'ottica dell'impegno pratico a sostegno dei progetti idrici in Africa.