Salame di cioccolato

Salame di cioccolato Ingredienti 250 g di biscotti secchi 180 g di zucchero 50 g di cacao amaro 200 g di burro 1 uovo intero + 1 tuorlo 1 bicchierino di rum carta forno Preparazione Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere il rum, il burro (lasciato a temperatura ambiente per due ore) e infine il cacao. Amalgamare bene e unire i biscotti tritati grossolanamente oppure, a piacere, anche passati al mixer. Dare la forma di un salame al composto e avvolgerlo nella carta forno. Riporre in frigorifero per qualche ora. Al momento di servire, toglierlo dalla carta e affettare.