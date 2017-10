Salone della moto: le novità

Il Salone della Moto di Milano presenta le novità di quest'anno . Protetta all'interno di un cubo troneggia la MV Agusta F3. Honda ha 8 novità, tra cui la Hornet. Aprilia fa la voce grossa con la Tuono V4R da 162 CV, Ducati con la cattivissima Diavel, maxi nuda da 162 CV; Triumph svela la Daytona 675R da 128 CV, Husqvarna provoca con la Mille3, stravagante mix tra una custom e una drag-bike. Tra mille espositori in sei padiglioni, l'ultima edizione (con questa formula) dell'Eicma alla Fiera di Milano-Rho presenta finalmente alcune econovità per le due ruote nel settore "The Green Planet". Qui sono esposte le prime moto e scooter a zero emissioni o a propulsione ibrida benzina - elettrica, e una decina di modelli si possono anche guidare per un test-drive. La motocicletta ha di per sé caratteristiche strutturali "eco" rispetto ad altri veicoli. Ha minor peso e ingombro (l'impronta a terra è un parametro di ecosostenibilità), riduce il traffico e per compiere lo stesso percorso in città impiega 1/3 del tempo rispetto a una quattro ruote. Con metà emissioni: da 85 a 115 gr di CO2 al km, contro una media di 185 gr/km del parco auto europeo. Tuttavia, la moto è rimasta indietro sulla strada dell'innovazione tecnologica e dell'ambiente. Perché è un mezzo di piacere, di svago, non sempre di uso quotidiano. Per mancanza di leggi, di volontà politica, le moto sono rimaste all'Euro3 (le auto sono Euro5). Per superficialità dei costruttori che mettono in mano a ventunenni sfegatati mezzi dal rapporto peso/potenza mostruoso senza alcun controllo elettronico (ormai di serie anche sull'ultima delle utilitarie coreane). In questo salone pare si stiano accendendo i primi segnali di attenzione anche su questo versante. Piaggio. Ha da 2 anni in listino l'Mp3 ibrido, penalizzato però da un motorino da 125cc che lo defalca dall'uso in superstrada, ma qui dovrebbe presentare la versione 300cc. Inoltre, nello stand mostra un prototipo a quattro ruote (Concept NT3) ibrido destinato all'Asia in vendita tra 3 anni a 4.000 euro. Oxygen. Il costruttore di Padova nato da una costola di Atala-Rizzato è fra i primi ad avere creduto negli scooter a zero emissioni: ha fornito 1.000 esemplari di CargoScooter alle Poste svizzere, la più grande flotta ecosostenibile del mondo: in vendita con varianti da 2, 3, 4 batterie e sistema di recupero dell'energia in frenata, costa da 5.395 euro a 8.520 euro. In fiera c'è una versione con le grafiche da mucca e il clacson che muggisce. Aspes. Presenta tre scooter ibridi da 50, 125 e 150 cc, Sirio, Vega e Perseo Hybrid. Hanno con motori a 4 tempi abbinati a un motore elettrico da 1 kW alimentato da una batteria da 48V al litio. La ricarica della batteria può avvenire anche durante la marcia con il solo motore a scoppio. Design teso e moderno, non originalissimo. Technologic. Da 12 anni sul mercato dell'elettronica di consumo con il marchio T-Logic, l'azienda bresciana lancia il Navigator, prodotto in Italia. Fari a led, telecamera per la visuale posteriore e gps touch-screen. Sarà venduto da febbraio 2011 a 5.000 euro con batterie a ioni di litio e 6.000 euro con quelle al vanadio. Veteg. In primavera saranno in vendita anche gli scooter di quest'azienda bergamasca contraddistinti da componenti di pregio: ammortizzatore Paioli, freni Braking e leve regolabili. L'I-City 50 (4 Kw) costerà 2.500 euro, l'Asty 150 (13 Kw) 4.500 euro. Brammo. L'americana Brammo presenta la Empulse, moto naked (senza carena) caratterizzata dal fatto di essere la prima moto a zero emissioni equipaggiata con motori elettrici raffreddati ad acqua. Stile entusiasmante, idea pure. Ci sono altri modelli in gamma: la Enertia e la Enertia Plus. Bmw. La casa bavarese mostra qui il prototipo C1-E con motore elettrico Vectrix. Il C1 - lo scooter monoposto col tettuccio - è stato un flop. Ci si potrebbe chiedere perché investire risorse nella sua trasformazione elettrica, invece che pensare a qualche modello nuovo e più appealing. O che quantomeno non sia un nuovo flop annunciato. Vectrix. La casa americana fondata da un ingegnere aerospaziale Nasa è presente con il VX-1 (7.900 euro) dotato di dischi freno Brembo, forcella Marzocchi e motore da 110 km/h. Peugeot. In primavera sarà in vendita l'E-Vivacity, a un prezzo di 3.600 euro ma con finanziamenti light. Aspetto curato, capienza sorprendente (ha il portacasco dietro lo scudo anteriore). Fa circa 60 chilometri con 40 centesimi di elettricità. Yamaha. Anche il colosso giapponese produce il suo scooter eco-friendly, l'EC-03, equipaggiato con un motore elettrico sistemato nella ruota posteriore e alimentato da batterie al litio. L'autonomia dichiarata è scarsa: 43 km. Esteticamente peculiare. E-Tropolis. Arrivano dalla Germania gli scooter più accattivanti esteticamente: il Retro (appariscente con le sue tante cromature e i colori vivaci che ricordano l'Aprilia Havana) da 1.950 euro, e il Future (che pare uscito dai film di Mad Max), 1.900 euro. 1.300 moto. Sono quelle prenotate nel primo giorno dopo lo sblocco degli ecoincentivi da parte del Ministero dell'economia: fondi messi a disposizione la scorsa primavera per l'acquisto di alcune categorie di beni. Un monte bonus da 110 milioni di euro (sui 300 messi a disposizione in origine) e non ancora utilizzati. Gli incentivi saranno disponibili fino all'esaurimento dei fondi. Per le moto, saranno utilizzabili per l'acquisto di veicoli Euro 3 e fino a 400 cc, dietro rottamazione di un motociclo "non ecologico", ovvero Euro 0 o Euro 1. L'importo degli incentivi copre fino al 10% del prezzo di listino (e fino a un massimo di 700 euro); se, invece, l'acquisto non prevede la rottamazione, il bonus sale a 1500 euro (o 20% del prezzo di listino).