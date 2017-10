Salone dell’auto di Francoforte: evviva l’ibrido

Novità al Salone dell'auto di Francoforte . Il prezzo della benzina e del gasolio sta forse accelerando i tempi verso l'era dell'auto pulita. Una volta c'era il gasolio, costava poco, inquinava meno della benzina e i motori diesel erano efficienti. Il panorama adesso è cambiato: il motore rimane più efficiente del benzina, ma il particolato emesso dai veicoli a gasolio preoccupa giustamente i sindaci di tutte le grandi aree urbane. Non ultimo, il prezzo del gasolio ha raggiunto quasi quello della benzina aggravando le spese di chi, per necessità, è costretto a muoversi con l'auto privata. I costruttori tedeschi hanno sempre puntato sulle auto a gasolio e trovandosi in questa situazione spiazzante hanno deciso? di seguire le orme dei giapponesi. Chi l'avrebbe detto solamente 10 anni fa che i giganti dell'automobilismo europeo sarebbero stati costretti a seguire le formichine (all'epoca) nipponiche? Veniamo al dunque: BMW, DaimlerChrysler e General Motors in occasione del Salone dell'Auto di Francoforte, davanti ai ripetuti flash dei fotografi, hanno deciso di siglare un accordo importantissimo (per chi come noi di LifeGate tiene alla qualità dell'aria, e della vita) che prevede la collaborazione nello sviluppo di tecnologie ibride. Già tra due anni avremo sulle nostre strade i risultati di questo accordo. Una bella soddisfazione, per i giapponesi... In Toyota sorridono ancora per le 140 mila Prius ibride che si apprestano a vendere alla fine di questo 2005. E nel frattempo, preparano il grande colpo: 600 mila Prius solo negli Stati Uniti nel 2010. Con un battage pubblicitario incredibilmente ricco. Scusateci, l'entusiasmo è così grande che ci siamo dimenticati di dirvi come funziona un'automobile ibrida. L'auto ibrida è un'auto che unisce al motore convenzionale a combustione interna, uno o più motori elettrici. Grazie al sistema ibrido, si può utilizzare l'energia che normalmente viene dissipata immagazzinandola in delle batterie e usandola nei motori elettrici come supplemento di potenza in determinate situazioni (esempio accelerazione per un sorpasso). L'insieme dei due motori (tradizionale + elettrico) quindi ci permette di avere prestazioni più elevate e un utilizzo migliore del combustibile. Ciò significa minori consumi, un risparmio energetico e una riduzione del 20 - 30% delle emissioni inquinanti. Quindi l'auto non percorre km a zero inquinamento? In realtà l'auto percorre, con il motore elettrico, solo le prime centinaia di metri a bassissima velocità. La sfida del futuro dell'auto ibrida è quella di aumentare questa distanza e camminare sempre di più con il solo motore elettrico. Qual'è il problema, l'ostacolo? Le batterie. Con le batterie che ci sono adesso a bordo delle auto ibride non si può fare di più. La nuova frontiera sono le batterie al litio che tutti noi portiamo in tasca. Sono infatti quelle del nostro "amato" telefonino. Vi ricordate i primi telefonini? Poca autonomia e batterie enormi. Con l'avvento delle batterie nuove al litio la carica dura di più e le dimensioni sono più ridotte. La stessa cosa avverrà, speriamo il prima possibile, per le auto e ci permetterà di "camminare" di più elettricamente inquinando così sempre di meno. Ma a Francoforte quali modelli ibridi erano presenti? Oltre a Prius e alla Lexus 400h (veicoli già in vendita, la Prius anche in Italia), è stata presentata la nuova versione, con un motore elettrico più potente (15 Kw), della Honda Civic IMA che finalmente lascerà quella linea da berlina anni '70 e anonima per avere un look più moderno e sportivo in linea con la tecnologia innovativa che nasconde sotto il cofano. Spettacolare anche la nuova Smart Crosstown. Si tratta in questo caso di portare l'ibrido sull'auto più piccola al mondo e più fashion (se non altro a Roma e Milano). Accanto al motore a benzina un bell'elettrico da 23Kw. Ma quello che ha colpito di più me e gli altri visitatori del Salone è il SUV di Audi: la Q7 che sarà prodotta anche in versione ibrida! Si tratta di un SUV che, messo a dieta dalle matite tedesche, malgrado i suoi oltre 5 metri di lunghezza, sfoggia una linea slanciata da passerella delle sfilate di moda milanesi. Accanto ai due mostruosi motori 4.2 V8 FSI a iniezione diretta di benzina con 257 kW (350 cv) e 440 Nm, il sei cilindri 3.0 TDI con piezo-iniettori da 171 kW (233 cv) e 500 Nm di coppia massima, ci sarà presto anche un ibrido. Un motore che anche in questo caso ancora non è pronto ma che quando sarà prodotto (si parla del 2007) equipaggerà anche il SUV "dei calciatori", il Porsche Cayenne. Alessandro Marchetti Tricamo