Salone dell'auto di Ginevra 2006: schizofrenia Alla presenza del Presidente della Confederazione elvetica Moritz Leuenberger, il Palexpo ginevrino ha aperto le sue porte accogliendo 260 espositori in rappresentanza di 900 marchi del settore, provenienti da una trentina di Paesi. Le novità esposte, dal 2 al 12 marzo, sono circa 140, tra anteprima mondiali ed europee. Con i prezzi del greggio ormai fuori controllo, non ci si sarebbe aspettati di vedere una tale sfilata di novità di sport car, d'auto di lusso stratosferico ma soprattutto di nuovi SUV, in forma di semi-fuoristrada, di miniSUV, di versioni di 6.300 di cilindrata o di sport-utility crossovers (Porsche Cayenne Turbo S, Suzuki SX4, Chevrolet Captiva...). A fianco a questo inspiegabile fenomeno, c'è una sfilata di auto che offrono tecnologie più attente all'ambiente e al risparmio di carburante. Numerose, infatti, le auto elettriche, ma anche le ibride, le auto alimentate a metano e a etanolo (alcool)... Opel presenta infatti la Zafira a metano, Saab e Alcosuisse cooperano per promuovere a breve un biocarburante (E 85) in Svizzera e Toyota presenta una Prius ancor più ecologica. Saab Aero X Il propulsore scelto per la concept-car Saab, un V6 biturbo da 2.8 litri, sfrutta l?alimentazione a bioetanolo, un combustibile ecologico e soprattutto rinnovabile. La sua detonazione sviluppa inoltre una quantità di monossido di carbonio decisamente inferiore rispetto ai tradizionali combustibili di derivazione fossile. Un costruttore come Saab, vicino da sempre al mondo dei velivoli, non può comunque rinunciare alle prestazioni ed al piacere di guida: il V6 BioPower sovralimentato con due turbocompressori sviluppa una potenza massima di circa 400 cavalli. Subaru B5 Turbo Parallel Hybrid La proposta di Subaru si chiama B5 TPH, Turbo Parallel hybrid. Alimentata da un propulsore ibrido (un motore elettrico abbinato ad un propulsore tradizionale benzina), associa ottime prestazioni a consumi ed emissioni molto ridotte. Si differenzia dalle concept dello stesso genere per l?attenzione rivolta alle prestazioni ed al piacere di guida. Peugeot e Citroen ibride Due concept-car ibride diesel-elettriche dal gruppo PSA: la Peugeot 307 la Citroën C4 Hybride HDi. Il gruppo PSA dichiara un consumo medio per queste ibride è di 3,4 litri /100 km, mentre le emissioni di CO2 sono limitate a 90 g/km. Secondo Peugeot, questi dati sono del 25% migliori rispetto ad un ibrido benzina/elettrico. Loremo LS La tedesca Loremo AG presenta la LS, un'auto diesel da 1.5 l/100km, ulteriore sviluppo di un prototipo già mostrato a Francoforte nel 2001. La Loremo LS (la sigla sta per "Light and Simple") combina un peso minimo (450 kg) a un motore turbo-diesel a due cilindri da 15 kW (20 CV) sufficienti a spingerla a 160 km/h! L'auto è costruita intorno a un telaio d'acciaio di soli 95kg a struttura "a celle lineari" brevettata. I supporti longitudinali si estendono lungo tutta la vettura, aumentando la stabilità e assicurando la piena resistenza ai crash-test. Nissan Pivo Ed entriamo nel campo dei prototipi di pura fantasia. Il design non è l?unica caratteristica a stupire in questa concept. La potenza motrice viene infatti fornita da un rotore elettrico per ogni asse, alimentato da batterie al litio particolarmente piatte che consentono un'autonomia molto maggiore e di limitare le dimensioni della carrozzeria. La trazione è distribuita in modo indipendente a ciascuna ruota, grazie ai due alberi che si dipartono da ogni motore elettrico, garantendo un?efficiente gestione della potenza. Naturalmente, zero emissioni. Redazione Ambiente