Salone dell’Auto di Parigi 2010. L’atmosfera si fa elettrica

Non uno stand, un'area espositiva o un padiglione, ma ben un intero quadrante del Salone dell'Auto 2010 di Parigi (2-17 ottobre) è riservato alle auto ecologiche di ultima generazione, con il patrocinio del ministero dell'Ecologia, Energia e Sviluppo sostenibile francese. In più, un un centro di prova per tutte le vetture elettriche e una scuola guida "eco"."eco". Le automobili Le più interessanti novità presentate al biennale Salone dell'Auto di Parigi hanno, tutte, spiccate prestazioni - in termini d'ecosostenibilità. Sono vetture totalmente elettriche il quad Biscot Maia, i quadricicli Ligier (la Francia ha una lunga tradizione sulle microcar), la debuttante Eco & Mobilité SimplyCity SC4P, nonché le "grandi" Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf e Tesla 2.5. Ecoperformance notevoli anche per la Lexus CT 200h Full Hybrid, la piccola Land Rover Evoque e la Mercedes Classe A E-Cell. Gli scooter elettrici La storica rivalità tra due colossi tedeschi si sposta sulle due ruote. Mercedes lancia il progetto dello scooter elettrico firmato Smart. Bmw Motorrad raccoglie la sfida e presenta una nuova linea di scooter elettrici a marchio Mini, svelandone le caratteristiche proprio qui a Parigi. Terrazza H Accanto ai padiglioni che ospitano le vetture a basso impatto ambientale sono state organizzate diverse animazioni e iniziative a tema. Tra queste, la più interessante pare una scuola guida ecologica, un learning centre sponsorizzato da Bnp Paribas, con un tracciato pensato per i test drive delle auto ibride e con istruttori che spiegheranno le tecniche di guida per consumare meno. I percorsi di prova arrivano fino alle strade della città, oltre il parco esposizioni. Padiglione 2.1 Poi c'è un altro test center dedicato solo alle auto elettriche, chiamato "Padiglione della Nuova Energia" e sponsorizzato da Edf: si è voluto mantenere questi veicoli al chiuso per dare una sensazione netta e realistica delle loro peculiarità: nessun inquinamento, suoni o odori. In questo padiglione si svolgeranno anche forum, presentazioni e animazioni per scoprire "tutto il nuovo ambiente dell'energia". Padiglione 7.1 La Federazione francese degli sport a motore ha allestito una pista di go-kart elettrico. Veicoli puliti, silenziosi e inodore, per far provare i brividi del karting ai giovani dai 12 ai 22 anni. E una scossa, ma solo di piacere.