Salsa verde di Francoforte

Ingredienti per la salsa verde di Francoforte

100 g erbe aromatiche miste 2 cipollotti 80 g panna acida 80 g yogurt 1 cucchiaio succo di limone 1 cucchiaino di senape sale, pepe olio d’oliva

Preparazione

Lavare le erbe accuratamente. Asciugare. Tenere da parte cipollati ed erba cipollina e tritare le altre erbe. Aggiungere gli altri ingredienti. Infine aggiungere erba cipollina e cipollotti.

Mescolare tutti gli ingredienti insieme. Far riposare in frigo per circa un’ora. Nel frattempo cuocere in forno le patate, con la funzione grill.