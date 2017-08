Yin-Yang

La dualità nella terminologia cinese è espressa dallo Yin e dallo Yang, intesi come i due aspetti interconnessi e intermutevoli presenti in ogni espressione di vita. La forza che nell'esistenza induce al cambiamento è detta Qi, letteralmente "soffio", poiché vivere significa respirare. Mantenersi in salute e saper affrontare la malattia vuol dire muoversi con leggerezza nello Yin-Yang e tenere attivo il proprio Qi, la propria energia vitale, la cui natura intrinseca è il movimento e quindi il cambiamento. Tutto il corpo umano è visto come espressione di questo dualismo Yin-Yang e movimento della forza vitale Qi. Nell'essere umano si possono individuare varie linee e forme di espressione di questa vitalità, che nel tempo vengono anche classificate e codificate. Si parla di organi (Zang), visceri (Fu), di canali di scorrimento dell'energia (Jing Mai), di diversi aspetti dell'energia (Jing, Qi e Shen) e altro ancora. Tutti questi elementi sono visti in correlazione reciproca e in uno stato di continuo cambiamento, proprio come l'aria che inspiriamo si trasforma per nutrire e alimentare il nostro corpo per uscirne infine durante l'espirazione. Nella medicina cinese l'analisi della condizione energetica di queste diverse strutture viene effettuata attraverso vari metodi diagnostici (palpazione, osservazione, auscultazione e interrogazione), dopo di che si procede ad un intervento mirato, che potrà utilizzare a sua volta vari strumenti: la stimolazione manuale (massaggio), l'inserimento di aghi, il riscaldamento di punti e zone specifiche (moxa), la somministrazione di erbe e altro ancora. In questo ambito si attribuisce un valore fondamentale alla risposta della persona trattata; di fatto è solo lei che può accettare (e accettare più o meno) l'intervento del terapeuta. É in base a questa sua capacità, che si ottiene un cambiamento, una condizione nuova di maggior salute e benessere, ma che più esattamente è di maggior consapevolezza di sé e del proprio percorso. Franco Bottalo Insegnante di medicina cinese