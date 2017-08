Salute: tumori e cellule staminali

Studiando il contatto con i cancerogeni ambientali in gravidanza mi sono accorto che se avviene nel periodo in cui si formano gli organi e gli apparati non si verifica mai il tumore nella prole; viceversa se ci si entra in contatto quando il periodo della formazione degli organi è finito, possono insorgere tumori nella prole. Perché? Durante la formazione degli organi si differenziano le cellule staminali, in pratica da una cellula staminale embrionale, quale l?ovulo fecondato, si formano tutte le cellule e i tessuti del nostro corpo. Durante questo processo sono presenti dei fattori che controllano la crescita tumorale. Oltre 20 anni di esperimenti hanno portato ad individuare in modo preciso quali sono i fattori di differenziazione delle cellule staminali, presenti quando si differenziano e non quando si moltiplicano. Questi fattori bloccano il ciclo cellulare delle cellule tumorali, riparando i danni che sono responsabili della malignità e rinormalizzando le cellule oppure, se le mutazioni alla base della malignità sono troppo gravi, spingendo le cellule a morire spontaneamente. Possiamo dire che le cellule staminali sono quelle che ancora possono cambiare la loro destinazione, che possono diventare sia la cellula di un organo che di un altro? Sì, esattamente. Sta diventando sempre più chiaro che la malignità dei tumori è dovuta alla presenza di cellule staminali mutate, che cioè non sono più in grado di differenziarsi e normalizzarsi, e si moltiplicano modo indefinito. Secondo i miei studi non serve distruggerle, poiché si possono educare utilizzando i fattori che differenziano in modo fisiologico le cellule staminali normali. La terapia che descrivo nel libro è di informazione: le cellule comunicano tra loro e capiscono il significato dei messaggi; l?organismo è un network intelligente, un tutt?uno che funziona come un?unica rete cognitiva e il cancro, in quest?ottica, è la più grave patologia della comunicazione. Se però noi diamo loro l?informazione corretta ecco che tornano a capire i messaggi e si normalizzano. Quando ci ammaliamo di cancro non siamo più in grado di produrre i fattori che normalizzano le cellule, ma in realtà questi fattori sono dentro di noi, ci ammaliamo quando li consumiamo tutti. Il rapporto tra cellule staminali e cancro sarà la strada del futuro. Nel suo libro cita Rudolf Steiner, padre dell?antroposofia. Come mai? Approvo la sua visione globale della realtà. Uno dei limiti nella comprensione del cancro è stata l?eccessiva specializzazione e lo spezzettamento della visione, che hanno impedito di metter insieme le tessere del mosaico. Il suo approccio terapeutico è differente da quello convenzionale? E? un approccio che anziché mirare a distruggere le cellule, come fanno i chemioterapici, educa le cellule tumorali a comportarsi in modo corretto e fisiologico. Oggi si è scoperta una cosa molto importante: al di sopra del codice genetico c?è un altro codice, detto epigenetico, che regola tutti i geni che sintetizzano le proteine. Nel cancro ci sono un mucchio di geni disregolati, alterati, che non sintetizzano più le proteine giuste. La terapia con i fattori di differenziazione delle cellule staminali è una terapie epigenetica del cancro, cioè un terapia di regolazione per questi geni alterati. Pensavamo che nel DNA tutti i geni sintetizzassero le proteine, in verità invece a farlo sono solo il 2 per cento. Il resto non si sapeva bene cosa fosse, si pensava fosse DNA spazzatura: non lo è affatto, anzi, questo è il DNA più importante, ovvero quello che regola il codice genetico che va a sintetizzare le proteine Tra le cause di tumore, che ruolo giocano le condizioni ambientali? Studiando i cancerogeni ambientali ho visto che i cancerogeni presenti nell?aria, nell?acqua, nel suolo e quelli presenti nella dieta sono responsabili di circa il 90 per cento dei tumori; il restante 10 per cento è legato a cause ereditarie e a virus. Quindi i cancerogeni ambientali giocano un ruolo di primaria importanza nella genesi del cancro. Cosa pensa dell?ingegneria genetica e degli organismi geneticamente modificati? Che non sono necessari. Inoltre possono essere molto pericolosi perché non sappiamo cosa può succedere quando introduciamo un gene in un certo organismo. Oggi l?epigenetica ha superato questo tipo di manipolazioni: la terapia genica probabilmente verrà sostituita dalle terapie epigenetiche. Per quanto riguarda gli alimenti Ogm, va detto che alcuni scienziati li definiscono organismi geneticamente migliorati, ma questo non è vero. Sono organismi che stanno rendendo più difficile la sopravvivenza ambientale per molte altre specie mettendo a rischio la biodiversità. La resistenza ai pesticidi sbandierata dai produttori, inoltre, legittima gli agricoltori ad utilizzare una quantità sempre maggiore di sostanze chimiche, che poi arriva a noi attraverso la dieta: ecco di nuovo i cancerogeni ambientali. Gli ogm non servono nemmeno a risolvere la fame nel mondo, che è causata non dalla scarsità di cibo, ma dalla sua cattiva distribuzione. Con gli ogm il rischio è anzi quello di aumentare la fame dei paesi poveri, perché si creano semi sterili che rendono i contadini dei paesi più svantaggiati dipendenti dalle multinazionali. La brevettabilità e il fatto che le aziende produttrici possano guadagnarci sono l?unica vera funzione degli ogm. Riprendendo il titolo del suo libro: qual è per lei il senso della vita? Alla base del cancro c?è un difetto di comunicazione e una perdita di senso. Ma questa perdita non è solo a livello dell?organismo malato, è anche a livello di una società che ci fa ammalare sempre di più con l?inquinamento, con gli ogm non necessari, e così via. Per ritrovare il significato della vita bisogna tornare alle origini: veniamo dalle stelle e, come diceva Steiner, la conoscenza è l?atto che ci connette con l?universo. Importante è capire che siamo parte integrante dell?universo e che tutti i danni che arrechiamo al pianeta, agli altri individui e alla natura, sono danni che facciamo a noi stessi. A cura di Simona Roveda