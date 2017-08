Salva i ciclisti

Il movimento Da mesi il movimento per la tutela dei ciclisti è sbarcato in Italia grazie all'iniziativa di 38 blogger, che hanno redatto e diffuso in rete il proprio manifesto, su ispirazione di quello lanciato il 2 febbraio 2012 dal quotidiano inglese Times "Cities fit for cycling" (città a misura di bicicletta). #salvaiciclisti ha origine dalla gente, dalle persone, non è un movimento gerarchico; prende forma e si sviluppa sui potentissimi media dei social network per guadagnare risultati concreti nella vita politica e sociale reale: un disegno di legge sulla mobilità ciclistica è in fase di approvazione al Senato e numerosi sindaci hanno già risposto favorevolmente alla richiesta di soddisfare dieci punti per favorire la ciclabilità e la sicurezza dei ciclisti nelle città, tra i quali l'istituzione di zone a 30km/h. Dal web alla strada il passo è breve: il 28 aprile a Roma si è svolta una bicifestazione in contemporanea con Londra, che ha portato ai Fori Imperiali 50.000 persone. La bicicletta è politica #salvaiciclisti non è un movimento politico, nel senso che non nasce in seno a un colore o a uno schieramento, ma in senso etimologico politico lo è. Se politica significa anche prendere delle decisioni su come vivere la propria città, allora - come recita il sottotitolo del libro - usare la bicicletta è politica, è un segnale forte di come i cittadini vogliono vivere gli spazi in cui si muovono e abitano. Scegliere significa escludere le possibilità che non ci piacciono, perché sono pericolose per noi, per la nostra "polis" e per il nostro ambiente. Le persone hanno deciso che vogliono godere dei propri spazi (e della propria vita) in maniera diversa, migliore. La bicicletta è cultura Dopo una prima parte che spiega le tappe del movimento e il suo valore politico, il libro contiene un'interessante parte storico-letteraria con estratti di Edmondo De Amicis, Curzio Malaparte, Dino Buzzati, Andrea Camilleri e uno scritto di Bruno Gambarotta che offrono uno sguardo su come la cultura italiana ha vissuto la bicicletta. Insomma, che siate ciclisti o meno, non importa: questo libro racconta innanzitutto la forza delle idee che si trasformano in realtà, la potenza che ha avuto e che ha un mezzo di trasporto e una passione di influenzare idee, mode, costumi, movimenti.